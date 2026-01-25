Власти ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщают российское пропагандистское агенство ТАСС.
Что известно о блэкауте в Мурманской области?
В Мурманской области России произошел блэкаут. Восстановление электроснабжения произойдет не менее чем через сутки. Впрочем, теплоснабжение уже есть, котельные работают.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, температура воздуха -20 градусов.
СМИ отмечают, что срок службы ЛЭП в Мурманской области превышает 40 лет. Хотя их работоспособность должны проверять каждые 5 лет. Фактически ее ремонтировали в последний раз еще при Горбачеве в СССР.
В Белгороде после обстрела исчезал свет
Вечером 24 января в Белгороде произошла массированная атака. Были повреждены энергетические объекты, возникли проблемы со светом.
Губернатор области Гладков заявил, что это был самый массированный обстрел города.