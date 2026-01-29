Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, однак зазначив, що не виключає, що лідер США дійсно міг поговорити про це з Путіним. Адже що увесь світ знає про терористичні атаки Росії по Україні та бачить, до чого це призводить зараз у зимовий період, коли посилились морози.

Трамп поставив Путіна перед вибором

Політолог припустив, що Трамп звернувся до Путіна з проханням припинити атаки по Україні, зокрема її енергосистемі, бо це шкодить переговорному процесу. З його слів, це ставить президента Сполучених Штатів у вкрай незручне становище.

"В цьому може бути дуже цинічний розрахунок. Типу, якщо ніякої реакції на це не буде з боку США, то журналісти по всьому світу почнуть знову писати, що Трамп ніякий, що Путін його зневажає. Можливо, всі ці моменти у Трампа поєднались в один: його бажання бути в центрі уваги, розуміння того, що якось треба припинити цей терор, який іміджево погано впливає на нього", – озвучив Рейтерович.

Як наголосив політолог, таким проханням до Путіна він ставить його на роздоріжжі, бо якщо Росія тепер завдасть удару по Україні, а інформація про підготовку до нього озвучувалась на рівні Зеленського, то це буде плювком в бік Трампа. В разі, якщо атаки з боку російської армії протягом тижня не буде, тоді лідер Сполучених Штатів може вийти й заявити, що очільник Кремля його поважає, він може впливати на ухвалення рішень і переговори варто рухати вперед.

Україні в цій ситуації треба надіятися на краще, але готуватися до найгіршого. Це нам точно не завадить, проблеми в нас нікуди не поділися. Зараз не час розслаблятися, а варто робити висновки, бути краще готовими до майбутніх обстрілів з боку Росії, ніж це було 1 – 3 тижні тому,

– підсумував Рейтерович.

Зауважте! На думку економіста Івана Уса, таке "енергетичне перемир'я" є сьогодні вигідним Росії, бо вона дуже страждає від ударів українських дрононів по своїх НПЗ, оскільки втрачає прибутки від нафтового сектору. Але й для України припинення атак по енергетиці з боку Росії зараз в зимовий період є нагальним питанням.

"Енергетичне перемир'я": що про це відомо?