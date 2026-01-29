Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, однак зазначив, що не виключає, що лідер США дійсно міг поговорити про це з Путіним. Адже що увесь світ знає про терористичні атаки Росії по Україні та бачить, до чого це призводить зараз у зимовий період, коли посилились морози.
Трамп поставив Путіна перед вибором
Політолог припустив, що Трамп звернувся до Путіна з проханням припинити атаки по Україні, зокрема її енергосистемі, бо це шкодить переговорному процесу. З його слів, це ставить президента Сполучених Штатів у вкрай незручне становище.
"В цьому може бути дуже цинічний розрахунок. Типу, якщо ніякої реакції на це не буде з боку США, то журналісти по всьому світу почнуть знову писати, що Трамп ніякий, що Путін його зневажає. Можливо, всі ці моменти у Трампа поєднались в один: його бажання бути в центрі уваги, розуміння того, що якось треба припинити цей терор, який іміджево погано впливає на нього", – озвучив Рейтерович.
Як наголосив політолог, таким проханням до Путіна він ставить його на роздоріжжі, бо якщо Росія тепер завдасть удару по Україні, а інформація про підготовку до нього озвучувалась на рівні Зеленського, то це буде плювком в бік Трампа. В разі, якщо атаки з боку російської армії протягом тижня не буде, тоді лідер Сполучених Штатів може вийти й заявити, що очільник Кремля його поважає, він може впливати на ухвалення рішень і переговори варто рухати вперед.
Україні в цій ситуації треба надіятися на краще, але готуватися до найгіршого. Це нам точно не завадить, проблеми в нас нікуди не поділися. Зараз не час розслаблятися, а варто робити висновки, бути краще готовими до майбутніх обстрілів з боку Росії, ніж це було 1 – 3 тижні тому,
– підсумував Рейтерович.
Зауважте! На думку економіста Івана Уса, таке "енергетичне перемир'я" є сьогодні вигідним Росії, бо вона дуже страждає від ударів українських дрононів по своїх НПЗ, оскільки втрачає прибутки від нафтового сектору. Але й для України припинення атак по енергетиці з боку Росії зараз в зимовий період є нагальним питанням.
"Енергетичне перемир'я": що про це відомо?
Російські медіа поширюють інформацію, що буцімто російська армія отримала наказ не обстрілювати енергетичну інфраструктуру України й нібито впроваджене "енергетичне перемир'я".
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк закликав не довіряти російським ЗМІ та наголосив, що якщо таке рішення буде ухвалене на юридичномі рівні, то влада України про це повідомить на широкий загал.
Політолог Валентин Гладких вважає, що Росія дійсно може погодитися на "енергетичне перемир'я". Він нагадав, що у 2025 році президент України двічі пропонував його оголосити, тоді російська сторона цю пропозицію відкидала. Однак тепер росіяни відчули вкрай болючі удари з боку СОУ по своїх інфраструктурі, що могло вплинути на їх поведінку.