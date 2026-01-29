Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, однако отметил, что не исключает, что лидер США действительно мог поговорить об этом с Путиным. Ведь весь мир знает о террористических атаках России по Украине и видит, к чему это приводит сейчас в зимний период, когда усилились морозы.

Смотрите также Ситуация ночью и на днях покажет, – Зеленский об "энергетическом перемирии"

Трамп поставил Путина перед выбором

Политолог предположил, что Трамп обратился к Путину с просьбой прекратить атаки по Украине, в частности ее энергосистеме, потому что это вредит переговорному процессу. По его словам, это ставит президента Соединенных Штатов в крайне неудобное положение.

"В этом может быть очень циничный расчет. Типа, если никакой реакции на это не будет со стороны США, то журналисты по всему миру начнут снова писать, что Трамп никакой, что Путин его презирает. Возможно, все эти моменты у Трампа соединились в один: его желание быть в центре внимания, понимание того, что как-то надо прекратить этот террор, который имиджево плохо влияет на него", – озвучил Рейтерович.

Как отметил политолог, такой просьбой к Путину он ставит его на распутье, потому что если Россия теперь нанесет удар по Украине, а информация о подготовке к нему озвучивалась на уровне Зеленского, то это будет плевком в сторону Трампа. В случае, если атаки со стороны российской армии в течение недели не будет, тогда лидер Соединенных Штатов может выйти и заявить, что глава Кремля его уважает, он может влиять на принятие решений и переговоры стоит двигать вперед.

Украине в этой ситуации надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Это нам точно не помешает, проблемы у нас никуда не делись. Сейчас не время расслабляться, а стоит делать выводы, быть лучше готовыми к будущим обстрелам со стороны России, чем это было 1 – 3 недели назад,

– подытожил Рейтерович.

Заметьте! По мнению экономиста Ивана Уса, такое "энергетическое перемирие" является сегодня выгодным России, потому что она очень страдает от ударов украинских дронов по своим НПЗ, поскольку теряет доходы от нефтяного сектора. Но и для Украины прекращение атак по энергетике со стороны России сейчас в зимний период является насущным вопросом.

"Энергетическое перемирие": что об этом известно?