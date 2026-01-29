Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что следует избегать любых спекуляций на эту тему. Большинство российских средств массовой информации – это пропагандисты, главной целью которых является создавать нереалистичную реальность.
Что известно об энергетическом перемирии?
Михаил Подоляк подчеркнул, если будет существенное продвижение в рамках переговорного процесса, в том числе и по энергетическому перемирию, то президент Владимир Зеленский выйдет и расскажет обо всем.
Россия 90% войны перенесла на разрушение именно энергетической системы Украины. Других инструментов у них сегодня нет,
– сказал он.