Каким будет рост ВВП в Украине?

На это повлияли разрушение логистики и больший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии. Детали рассказал на брифинге о решениях по монетарной политике глава НБУ Андрей Пышный в четверг, 29 января.

Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление украинской экономики. Однако осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность.

Учитывая это реальный валовой внутренний продукт в 2026 году вырастет умеренно – на 1,8%,

– уточнили в Нацбанке.

Справка: по предыдущему прогнозу регулятора от октября, речь шла о росте реального ВВП Украины на 2%.

В дальнейшем ряд факторов будет способствовать ускорению экономического роста до около 3 – 4% в 2027 – 2028 годах, это:

постепенное улучшение ситуации в энергосекторе;

восстановление инфраструктуры;

увеличение частных инвестиций.

К слову, инвестгруппа ICU прогнозировала рост реального ВВП в 2026 году на уровне 1,2%. Эксперты также подчеркивали вред российских атак для инфраструктуры, дефицит электроэнергии и трудности с экспортом морскими путями.

Какие еще произошли изменения в монетарной политике?