Яким буде ріст ВВП в Україні?

На це вплинули руйнування логістики та більший за очікування дефіцит електроенергії. Деталі розповів на брифінгу щодо рішень з монетарної політики голова НБУ Андрій Пишний у четвер, 29 січня.

Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення української економіки. Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність.

З огляду на це реальний валовий внутрішній продукт у 2026 році зросте помірно – на 1,8%,

– уточнили в Нацбанку.

Довідка: за попереднім прогнозом регулятора від жовтня, йшлося про зростання реального ВВП України на 2%.

Надалі низка чинників сприятиме пришвидшенню економічного зростання до близько 3 – 4% у 2027 – 2028 роках, це:

поступове поліпшення ситуації в енергосекторі;

відбудова інфраструктури;

збільшення приватних інвестицій.

До слова, інвестгрупа ICU прогнозувала зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1,2%. Експерти також наголошували на шкоді російських атак для інфраструктури, дефіциті електроенергії та труднощі з експортом морськими шляхами.

Які ще відбулися зміни в монетарній політиці?