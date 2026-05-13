Яке економічне зростання прогнозує уряд?

Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі, представленому в Росії, пише The Moscow Times.

Дивіться також Погані новини для Путіна: у Росії різко погіршили прогнози щодо нафти й газу

У своєму звіті Міністерство економічного розвитку Росії посилається на оцінку Міжнародного валютного фонду. За нею світова економіка до 2029 року зростатиме приблизно на 3,2% щорічно.

Водночас, за підрахунками відомства, російський ВВП демонструватиме значно слабші темпи – лише в близько 1,5% на рік в середньому.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Мінекономрозвитку Росії прогнозує, що зростання ВВП складе:

0,4% – у 2026 році;

1,4% - наступного року;

1,9% – у 2028 році;

та 2,4% – у 2029 році.

Та всі інші країни перевищать навіть ці мінімальні показники Росії. Очікується, що країни, що розвиваються, зростатимуть у середньому 4,1% на рік. А розвинені держави продемонструють мінімум 1,7% росту ВВП.

Відставання Росії має тривалий характер. За чотири роки війни середні темпи зростання її економіки становили 2,2%, а з 2014 по 2025 рік – близько 1,6%. За цей період світова економіка зросла майже на 40,6%, тоді як російська – лише на 18,7%, – підрахувало видання.

При цьому Кремль раніше обіцяв зростання ВВП на рівні 3% щорічно. Але в реальності досягти цього показника Росії поки не вдається.

У найближчі роки, згідно з прогнозом, ми навряд чи зможемо вийти на 3% зростання на рік за нинішніх умов, однак водночас не можемо і сказати, що це неможливо,

– додаються в Мінекономрозвитку Росії.

Зауважте! В уряді Росії заявляють, що працюють над поверненням економіки до стійкого зростання. Однак на практиці лише підвищують податки для бізнесу, уводять регуляторні обмеження та скорочують державну підтримку, що, лише посилює тиск на економіку.

Чому економіка Росії сповільнюється?

У міністерстві однією з головних причин уповільнення російської економіки називають високі відсоткові ставки. Через них торік інвестиції скоротилися на 2,3%, а цього року очікується додаткове падіння ще на 1,5%.

Також економісти вважають, що жорстка політика Центробанку впливає не лише на коливання економіки, а й на її довгостроковий потенціал її розвитку.

Сам Центробанк оцінює потенційні темпи зростання російської економіки на рівні 1,5 – 2,5%. Схожі оцінки дають і експерти, які вказують на низьке зростання ринку праці та обмежений доступ до західних ринків, викликаний запровадженими санкціями.

Разом з тим частина економістів вважає, що Росії необхідне зростання щонайменше на 3,5% щороку. Лише так вона зможе одночасно фінансувати:

військовий сектор;

технологічний розвиток;

соціальні витрати;

та структурну перебудову економіки.

Без цього, за їхніми оцінками, ресурсів на всі ці завдання просто не вистачить. А значить, що доведеться чимось жертвувати, щоб профінансувати пріоритетні напрямки.

Вже навіть російський диктатор Володимир Путін визнав економічні проблеми у Росії. Нещодавно він заявив, що за перші два місяці 2026 року ВВП скоротився на 1,8 %.

Як пояснив у коментарі 24 Каналу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, Путін просто не може більше приховувати реальність.

Опиратися об'єктивній реальності неможливо. Тепер майже всі регіони вже спустошили усі свої резерви. Бізнес в у Росії також перебуває у складному становищі. Це не секрет. Але в сьогоднішній конфігурації Путін зробити щось просто не може,

– упевнений політолог.

Яка ситуація в економіці Росії зараз?

Російська економіка за підсумками першого кварталу 2026 року скоротилася на 1,5% у річному вимірі, що стало найгіршим показником від початку масштабного санкційного тиску з боку Заходу.

Санкції дедалі сильніше тиснуть на економіку країни-агресора. Згідно з внутрішніми оцінками російських аналітичних інститутів, до 2030 року сукупні втрати від обмежень можуть зрости ще щонайменше на 136 мільярдів доларів.

На тлі цього російський Сбербанк уже переглянув свій прогноз на 2026 рік у бік погіршення. Очікуване зростання ВВП знизили з 1 – 1,5% до 0,5 – 1%.

Водночас прогноз щодо інфляції в Росії, навпаки, підвищили. Якщо раніше очікувалося зростання цін на рівні 5 – 6%, то тепер прогноз становить уже 6 – 6,5%.