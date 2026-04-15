Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу думку, що навіть Путін вже не міг приховувати реальність. Тому що для так званого очільника Кремля також важлива легітимність.

Читайте також 13 мільярдів доларів у тіні: як у Росії роками працювала шахрайська податкова схема

"Опиратися об'єктивній реальності неможливо. Путін дуже орієнтується на електоральні тенденції. Тим паче у виборчий рік для Росії. Ми не говоримо про те, що вибори в путінській диктатурі щось вирішують. Скільки потрібно буде відсотків намалювати, стільки він і намалює. Але все одно для Путіна стоїть питання легітимності", – сказав він.

Адже існує так званий суспільний договір, коли росіяни дозволяють Путіну вдовольняти свої хворобливі амбіції, а він за це забезпечує їм якийсь мінімальний рівень життя. Внаслідок війни проти України цей закон почав руйнуватися зсередини.

Які труднощі ще чекають на Путіна?

Олексій Буряченко зауважив, що у Росії зараз уже починаються серйозні проблеми з кадрами, з особовим складом на фронті. Вони уже починають готувати чергову хвилю прихованої мобілізації. Це негативно вплинуло на економіку.

Наприклад, дуже показово, що раніше особливих проблем в регіонах на виплати родинам загиблих, для агітації нових контрактників на фронт не було. Тепер майже всі регіони вже спустошили усі свої резерви. Бізнес в у Росії також перебуває у складному становищі. Це не секрет,

– підкреслив експерт.

Ще у 2025 році зафіксували, що абсолютно всі галузі Росії, окрім тих, які пов'язані безпосередньо з військово-промисловим комплексом, перебувають у глибокій рецесії.

Цікаво, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розібрав дії Володимира Путіна на тлі того, що зараз Росії критично бракує грошей на війну. Кремль просить фінансування в олігархів, яких раніше обіцяли не чіпати та не втягувати у війну. Крім того, згодом Москва може навіть вилучати гроші у росіян, які вони поклали у банки.

Крім того, Путін висуває додаткові вимоги до бізнесу щодо фінансування війни, тривають додаткові мобілізаційні заходи, частково обмежують роботу Телеграму та інтернету. У Москві ситуація ще не критична. Однак у регіонах все дуже складно. Тепер це може призвести до серйозних внутрішніх проблем.

Тому він зараз фіксує сам, що в російській економіці є системні проблеми, системна рецесія. Він називає речі своїми іменами і ніби дає росіянам певний сигнал, що він не в космосі десь, не в бункері, що так чи інакше він сприймає об'єктивно ту реальність, яка є навколо нього, і, можливо, що буде з цим робити. Але в сьогоднішній конфігурації Путін зробити щось просто не може,

– сказав політолог.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп усвідомить, що потрібно чинити економічний тиск на Росію, то Путін опиниться у ще гіршій ситуації. Тоді виборча кампанія у російську Держдуму може бути досить складною через внутрішньополітичний фактор.

Що відбувається в економіці Росії?