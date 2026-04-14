Як санкції б'ють по Росії?
Про це розповідає латвійське Бюро захисту Конституції (SAB) у своєму звіті "Західні санкції завдають значних втрат економіці Росії".
За підрахунками російських установ, у період з 2022 до 2025 рок Москва була вимушена додатково витратити приблизно 130 мільярдів доларів, щоб закупити підсанкційні західні товари.
Прогнози на майбутнє теж невтішні – до 2030 року втрати країни через санкції можуть сягнути щонайменше 136 мільярдів доларів.
Згідно зі звітом, від обмежень вже постраждали головні галузі російської економіки. Експорт сировини обвалився порівняно з довоєнними показниками:
- залізної руди на 40%;
- хімічної продукції – на 35%;
- чорних металів – на 20%;
- а деревини та целюлози – на цілих 50%.
Аналітики відзначають, що Росія втратила західні ринки, а от замінити їх повноцінно іншими напрямками так і не спромоглася. Прогнози показують, що компенсувати ці втрати Кремль не зможе мінімум ще 5 років.
- Зокрема, у зовнішній торгівлі країна загалом може втратити до 2030 року 175,5 мільярда доларів.
- В енергетичному секторі суми можуть бути ще більшими, якщо закупівлі енергоресурсів Росії скоротяться – понад 216 мільярдів євро.
У довгостроковій перспективі вони (санкції – 24 Канал) залишаються одним із найефективніших інструментів для обмеження здатності Росії загрожувати Заходу,
– йдеться у звіті.
Зауважте! При цьому, за оцінкою служби, навіть часткове послаблення санкцій може дати Москві додаткові фінансові ресурси для переозброєння і посилити загрозу для країн Заходу.
Чому економіка Росії на межі?
Раніше представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що Росія опинилася на межі фінансової кризи, зокрема, через запроваджені обмеження, пише Redaktionsnetzwerk Deutschland.
За його словами, схожа ситуація була в країні у 1998 році.
Російська економіка перебуває в катастрофічному стані. Усі економічні індикатори сигналізують червоним,
– зазначив О'Салліван.
Він додав, що західні санкції мають вплив, хоча Москва усіляко намагається обійти обмеження. І хоча вони не можуть самі по собі зупинити війну в Україні, однак виснажують російську економіку і можливість надалі фінансувати армію країни-агресорки.
Що відомо про санкції проти Росії?
Західні країни після початку повномасштабного вторгнення запровадили різноманітні санкції проти Росії, щоб скоротити її доходи, які йдуть на підтримку воєнної машини. Зокрема, ЄС увів в дію вже 19 пакетів санкції проти Москви.
Ба більше, Євросоюзу підготував ще й 20-й пакет санкцій проти Росії, однак поки не зміг його запровадити. На заваді стала Угорщина, яка заблокувала нові обмеження наприкінці лютого.
Водночас США послабили санкції проти російської нафти, дозволивши Москві торгувати сировиною, яка знаходиться в морі. .Дозвіл мав діяти протягом 30 днів, до 11 квітня. Після цього рішення, країни почали активно закуповувати російську нафту, зокрема, Індія.