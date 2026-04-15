Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко озвучил 24 Каналу мнение, что даже Путин уже не мог скрывать реальность. Потому что для так называемого главы Кремля также важна легитимность.

Читайте также 13 миллиардов долларов в тени: как в России годами работала мошенническая налоговая схема

"Сопротивляться объективной реальности невозможно. Путин очень ориентируется на электоральные тенденции. Тем более в избирательный год для России. Мы не говорим о том, что выборы в путинской диктатуре что-то решают. Сколько нужно будет процентов нарисовать, столько он и нарисует. Но все равно для Путина стоит вопрос легитимности", – сказал он.

Ведь существует так называемый общественный договор, когда россияне позволяют Путину удовлетворять свои болезненные амбиции, а он за это обеспечивает им какой-то минимальный уровень жизни. Вследствие войны против Украины этот закон начал разрушаться изнутри.

Какие трудности еще ждут Путина?

Алексей Буряченко заметил, что в России сейчас уже начинаются серьезные проблемы с кадрами, с личным составом на фронте. Они уже начинают готовить очередную волну скрытой мобилизации. Это негативно повлияло на экономику.

Например, очень показательно, что раньше особых проблем в регионах на выплаты семьям погибших, для агитации новых контрактников на фронт не было. Теперь почти все регионы уже опустошили все свои резервы. Бизнес в в России также находится в сложном положении. Это не секрет,

– подчеркнул эксперт.

Еще в 2025 году зафиксировали, что абсолютно все отрасли России, кроме тех, которые связаны непосредственно с военно-промышленным комплексом, находятся в глубокой рецессии.

Интересно, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус разобрал действия Владимира Путина на фоне того, что сейчас России критически не хватает денег на войну. Кремль просит финансирования у олигархов, которых ранее обещали не трогать и не втягивать в войну. Кроме того, впоследствии Москва может даже изымать деньги у россиян, которые они положили в банки.

Кроме того, Путин выдвигает дополнительные требования к бизнесу по финансированию войны, продолжаются дополнительные мобилизационные мероприятия, частично ограничивают работу Телеграма и интернета. В Москве ситуация еще не критическая. Однако в регионах все очень сложно. Теперь это может привести к серьезным внутренним проблемам.

Поэтому он сейчас фиксирует сам, что в российской экономике есть системные проблемы, системная рецессия. Он называет вещи своими именами и якобы дает россиянам определенный сигнал, что он не в космосе где-то, не в бункере, что так или иначе он воспринимает объективно ту реальность, которая есть вокруг него, и, возможно, что будет с этим делать. Но в сегодняшней конфигурации Путин сделать что-то просто не может,

– сказал политолог.

По его словам, если президент США Дональд Трамп осознает, что нужно оказывать экономическое давление на Россию, то Путин окажется в еще худшей ситуации. Тогда избирательная кампания в российскую Госдуму может быть достаточно сложной из-за внутриполитического фактора.

Что происходит в экономике России?