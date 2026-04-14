Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус озвучил 24 Каналу мнение, что впоследствии все это может привести к краху России. Ведь уже сейчас враг не имеет достаточно ресурсов на войну.

Что может привести к краху России?

Иван Ус отметил, что Россия уже угрожает забрать деньги граждан из банков. Поэтому россияне массово забирают средства и переводят за границу, чтобы они не были в юрисдикции российских властей.

В этом году Владимир Путин проводил встречу с российскими олигархами и просил финансирования на войну. Поэтому элиты также понимают, что государство может использовать их состояние для собственных нужд, и тоже хотят спрятать от Кремля. Поэтому происходит отток денег из российской банковской системы.

Сейчас в России все чаще говорят, что государство может забрать деньги со счетов в банках. Ведь стране-агрессору нужно искать источник покрытия безумного дефицита. Однако подобные сценарии были и незадолго до распада Советского Союза.

Что останавливает российские власти от подобного шага? Историческая память о том, что подобные вещи завершаются крахом государства, которое это делает. Но остается мало других вариантов. Поэтому все ближе момент, когда деньги населения в банках заберут. Итак, после этого начинается уже обратный отсчет до, возможно, даже конца истории современной России,

– предположил эксперт.

Россияне очень негативно относятся к олигархам. Поэтому все заявления, что богачи сами хотят вложить эти деньги – это имиджевый шаг для того, чтобы население видело, что власть давит на элиты. Таким образом Кремль нарушает свой же "социальный контракт", по которому власть не лезет к деньгам олигархов, а они – в политику.

Поэтому все заявления, что сейчас олигархи готовы скинуться – это демонстрация того, что в России не хватает ресурсов, что без бизнеса никак, что власть хочет давить на них. Другой вопрос, как будет вести себя бизнес? Будет ли он поддаваться?

– добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Какова ситуация в экономике России?