Что происходит с поставками бытовой техники в России?

С конца февраля время доставки увеличилось в 1,5 – 3 раза, одновременно до 200% выросла стоимость логистики, пишет The Moscow Times.

Причиной проблем стал конфликт на Ближнем Востоке:

Дубай – это большой логистический хаб: через него проходило распределение товаров для поставок в Россию.

По параллельному импорту через это направление поступало до 60 – 70% европейской бытовой техники.

ОАЭ ранее были ключевым хабом для поставок и сбой в этом направлении может привести к росту цен до 20%.

Логистические расходы при поставках через ОАЭ были ниже, чем другими каналами, например через Турцию. В случае с параллельным импортом это важная составляющая конечной цены, – говорит руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Параллельный импорт бытовой техники производителей, ушедших из России, проходил через страны Персидского залива. Сейчас он действительно практически прекратился, поэтому продавцы ищут альтернативные маршруты поставок, однако это означает рост цен.

В результате к концу весны бытовая техника в России может подорожать на 10 – 15% из-за удлинения цепочек поставок и появления новых посредников.

Чем сейчас напуган Путин и Россия?

Российская сторона долгое время рассказывала, что имеет уникальные технологии для противодействия ракетам и дронам. Однако оказалось, что в течение последнего года украинский ВПК сделал рывок вперед. Теперь у россиян появилось немало новых проблем, которым они не могут противодействовать. Подробнее 24 Каналу рассказал журналист Александр Демченко.

Силы обороны продолжают наносить интенсивные удары по российским портам. Фактически происходит нефтяная блокада пяти регионов России. Кроме того, заблокированы практически все поставки сжиженного российского газа. Именно этим Путин пытался шантажировать Европу.

Путин сейчас очень боится создания украинских ракет и того, что Украина поставит их производство на конвейер,

– сказал Демченко.

Также есть еще одно не менее важное событие – удар по двум НПЗ в Нижегородской области. Одна из этих НПЗ – предприятие "Лукойла". Оно перерабатывает 17 миллионов тонн нефти и на 30% обеспечивает Москву бензином. Соответственно назревает серьезная проблема и может возникнуть дефицит.

