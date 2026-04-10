Теперь у россиян появилось немало новых проблем, которым они не могут противодействовать. Подробнее о важнейшем достижении Украины 24 Каналу рассказал журналист Александр Демченко.

Чем напуган Путин?

Силы обороны продолжают наносить интенсивные удары по российским портам. Фактически происходит нефтяная блокада пяти регионов России. Кроме того, заблокированы практически все поставки сжиженного российского газа. Именно этим Путин пытался шантажировать Европу.

Путин сейчас очень боится создания украинских ракет и того, что Украина поставит их производство на конвейер,

– сказал Демченко.

Также есть еще одно не менее важное событие – удар по двум НПЗ в Нижегородской области. Одна из этих НПЗ – предприятие "Лукойла". Оно перерабатывает 17 миллионов тонн нефти и на 30% обеспечивает Москву бензином. Соответственно назревает серьезная проблема и может возникнуть дефицит.

Обратите внимание! Украина впервые опередила Россию по масштабам применения дронов, запустив за месяц больше беспилотников, чем РФ с начала вторжения. В то же время производство в Украине стремительно растет – благодаря частному сектору и сотрудничеству с международными партнерами, несмотря на ограниченное финансирование.

Российские власти уже запретили до конца июля продавать бензин за пределы страны. Поэтому сейчас энергетическое перемирие, которое предлагает Владимир Зеленский, прежде всего в интересах Путина.

К слову, выбор целей в войне определяется эффективностью, а не эмоциями. Украина сосредотачивается на объектах, дающих максимальный стратегический эффект, вместо демонстративных ударов по Москве.

