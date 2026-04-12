Он также утверждает, что значительная часть иранской инфраструктуры уже "фактически уничтожена" во время предыдущих действий. Об этом пишет CNN.
По каким иранским целям может ударить США?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удары по дополнительным объектам инфраструктуры в Иране. По его словам, среди потенциальных целей рассматриваются опреснительные установки, энергетическая система и мосты.
Он утверждает, что во время более 40 дней конфликта с Соединенными Штатами значительная часть иранской военной инфраструктуры уже была повреждена. Трамп заявил, что из-за этого "Иран фактически уничтожен".
В то же время он отметил, что некоторые важные объекты в Иране все еще остаются неповрежденными. В частности, Трамп отметил, что наиболее чувствительными могут быть именно системы водоснабжения, включая опреснительные станции.
Единственное, что действительно осталось, это их вода, удар по которой имел бы очень разрушительные последствия,
– сказал президент США.
Он также заявил, что в Иране продолжают работать "несколько заводов по производству ракет". По его словам, американская сторона якобы знает местонахождение каждого из них.
Трамп добавил, что Соединенные Штаты "имеют еще другие дела" в контексте ситуации в регионе. Отдельно он предположил, что в случае дальнейшей эскалации могут быть рассмотрены новые военные меры.
Что известно о провале переговоров?
Переговоры между США и Ираном завершились без достижения окончательного соглашения по ключевому вопросу – иранской ядерной программы. Трамп заявил, что большинство пунктов обсуждения были согласованы, однако именно ядерный аспект остался нерешенным. По его словам, Иран не демонстрирует готовности отказаться от стремления получить ядерное оружие, что и стало главным препятствием для договоренностей.
Трамп также обвинил Тегеран в невыполнении предыдущих обязательств по открытию Ормузского пролива, что, по его мнению, уже повлекло дестабилизацию на мировых рынках. Он отметил, что действия Ирана нарушают международные правила и вредят глобальной экономике.
После провала переговоров американская сторона заявила о подготовке более жестких мер против Ирана. В частности, Трамп объявил о намерении усилить контроль над судоходством в Ормузском проливе и ограничить возможности Ирана получать прибыль от этого маршрута.
В Вашингтоне подчеркнули, что США оставляют за собой право на дальнейшие действия в случае эскалации конфликта. В то же время ситуация вокруг переговорного процесса остается напряженной и без признаков быстрого компромисса.