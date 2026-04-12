Он также утверждает, что значительная часть иранской инфраструктуры уже "фактически уничтожена" во время предыдущих действий. Об этом пишет CNN.

Смотрите также "Могу уничтожить Иран за день": Трамп провел параллели с Венесуэлой и озвучил цель по Тегерану

По каким иранским целям может ударить США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удары по дополнительным объектам инфраструктуры в Иране. По его словам, среди потенциальных целей рассматриваются опреснительные установки, энергетическая система и мосты.

Он утверждает, что во время более 40 дней конфликта с Соединенными Штатами значительная часть иранской военной инфраструктуры уже была повреждена. Трамп заявил, что из-за этого "Иран фактически уничтожен".

В то же время он отметил, что некоторые важные объекты в Иране все еще остаются неповрежденными. В частности, Трамп отметил, что наиболее чувствительными могут быть именно системы водоснабжения, включая опреснительные станции.

Единственное, что действительно осталось, это их вода, удар по которой имел бы очень разрушительные последствия,

– сказал президент США.

Он также заявил, что в Иране продолжают работать "несколько заводов по производству ракет". По его словам, американская сторона якобы знает местонахождение каждого из них.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты "имеют еще другие дела" в контексте ситуации в регионе. Отдельно он предположил, что в случае дальнейшей эскалации могут быть рассмотрены новые военные меры.

Что известно о провале переговоров?