Что происходит в России на фоне внедрения западных санкций?

И это несмотря на громкие публичные заявления Кремля об адаптации страны к ограничениям, о чем отметила Служба внешней разведки Украины.

С 2022 по 2025 годы Россия вынужденно потратила дополнительные 130 миллиардов долларов – около 32,5 миллиардов долларов ежегодно – на обход санкций и закупку запрещенных западных товаров. Ранее же россияне могли приобрести их дешевле и непосредственно на Западе

По внутренним прогнозам российских институтов, до 2030 года потери от ограничений достигнут по меньшей мере еще 136 миллиардов долларов.

Но не стоит забывать и общее сокращение внешней торговли. Из-за совокупности рисков она может составить 175,5 миллиардов долларов.

Латвийская разведка подчеркивает: эти цифры сильно занижены и слишком оптимистичны,

– пишет СВР Украины.

Реальное влияние санкций может быть значительно больше. И это с учетом косвенных последствий:

рост логистических расходов;

падение рентабельности компаний;

потери бюджетных поступлений и тому подобное.

Только в энергетическом секторе потенциальные потери за пять лет оцениваются в 216,5 миллиардов долларов, если ЕС введет полное эмбарго, а Китай, Индия и Турция сократят закупки российской нефти и газа,

– отметили в разведке.

Экспорт ключевых товаров уже обваливается. Например, железная руда упала на 40% (с 28 миллионов тонн в 2021 году до значительно более низких объемов). Черные металлы снизились на 20%. Химическая продукция – минус 35%. Древесина и целлюлоза пострадали больше всего – минус 50%.

Важно! И восстановить эти рынки в течение следующих пяти лет не удастся. И об этом заявляются даже сами российские эксперты.

Еще раньше в СВРУ сообщали, что российская металлургия сейчас страдает от международных санкций. Модернизацию заморожено, спрос упал, а себестоимость производства выросла. В частности от этого страдает и простое население.

Кроме того, "болезненным" стал разрыв торговли с Европейским Союзом, который стоил Кремлю около 70 миллиардов долларов. Вторичные санкции заставляют избегать Москву даже страны Глобального Юга: Китай, Индия и Турция не хотят попасть под удары и избегают масштабного переориентирования торговли.

Таким образом, санкции против России ограничивают финансовые и технологические возможности Кремля подрывают возможность финансировать войну в Украине и перевооружение.

Обратите внимание! Любое смягчение санкций ускорит ремилитаризацию страны-агрессора и усилит поддержку антизападных режимов.

