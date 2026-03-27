Как Россия ищет деньги на войну против Украины?

О том, к каким мерам прибегают в Москве чтобы увеличить прибыль несмотря на убыточность бизнеса, говорится в сообщении Службы внешней разведки.

По данным "росстата" в течение 2025 года доля убыточных компаний выросла до 27,1%. Ранее показатель был на уровне 25,5%. В то же время совокупный объем убытков в стране увеличился на 7,5%. В результате предприятия деградируют, а госбюджет получает недостаточное количество финансов.

Из-за этого правительство России ввело ряд "контрольных мероприятий":

обновленная система подтверждения импортеров;

авансовая уплата НДС;

уголовная ответственность за майнинг криптовалют;

лицензия на торговлю табаком.

Усиленно контролировать в частности начали рынок золота, неформальную занятость граждан и наличный оборот.

Заметьте! Минфин России прогнозирует результаты от таких действий на уровне 0,3 – 0,4% ВВП. Иначе это 7,6 – 10 миллиардов долларов ежегодно.

Как отмечает разведка, оценки эффекта от политики контроля рынка – завышены.

Бизнес Кремля такие обновления ставят перед выбором: работать в тени, значительно повысить цены или сократить персонал. Известно, что уже сейчас 36% предпринимателей на Дальнем Востоке рассматривают закрытие бизнеса.

Относительно банковской статистики – в стране стагнация безналичных расчетов. Началась она после очередного повышения НДС до 22%. Почти половина респондентов из отдельных регионов России рассказывает о том, что местные бизнесы регулярно предлагают рассчитываться наличными.

Чем агрессивнее государство давит на бизнес, тем глубже тот уходит в тень, и тем меньше налогов в итоге собирает бюджет. Кремль сам разрушает ту базу, которую пытается обложить налогами,

– отмечает украинская разведка.

В то же время в сообщении добавили, что меньшие поступления в бюджет страны становятся новой реальностью Кремля.

Что происходит с российской экономикой?

В интервью для канала "Коммерсант Украинский" экономист Андрей Новак рассказал, что уже в этом году экономика Кремля может дойти до системного кризиса.

По словам экономиста, это произойдет из-за падения рубля, ухудшение финансового положения в крупных компаниях.

Она (российская экономика – 24 Канал) уже начинает умирать. Сейчас я, конечно, не смогу назвать точный месяц, но это произойдет уже в этом году,

– отметил Андрей Новак.

Он добавил, что в такой ситуации Кремль окажется перед выбором, где надо определить: или уменьшать финансирование войны, или идти на экономический крах. В частности прекращение войны в Украине не спасет Москву, а наоборот приведет к политической дестабилизации.

Прекращение войны – и внутренние процессы просто снесут Путина и все его окружение. Продолжение войны – тот же финал для российского государства,

– добавил Новак.

Также он акцентировал, что в случае потери так называемых мощностей ведущих компаний России, финансировать госбюджет вообще не будет из чего.

