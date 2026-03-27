Как Россия ищет деньги на войну против Украины?
О том, к каким мерам прибегают в Москве чтобы увеличить прибыль несмотря на убыточность бизнеса, говорится в сообщении Службы внешней разведки.
По данным "росстата" в течение 2025 года доля убыточных компаний выросла до 27,1%. Ранее показатель был на уровне 25,5%. В то же время совокупный объем убытков в стране увеличился на 7,5%. В результате предприятия деградируют, а госбюджет получает недостаточное количество финансов.
Из-за этого правительство России ввело ряд "контрольных мероприятий":
- обновленная система подтверждения импортеров;
- авансовая уплата НДС;
- уголовная ответственность за майнинг криптовалют;
- лицензия на торговлю табаком.
Усиленно контролировать в частности начали рынок золота, неформальную занятость граждан и наличный оборот.
Заметьте! Минфин России прогнозирует результаты от таких действий на уровне 0,3 – 0,4% ВВП. Иначе это 7,6 – 10 миллиардов долларов ежегодно.
Как отмечает разведка, оценки эффекта от политики контроля рынка – завышены.
Бизнес Кремля такие обновления ставят перед выбором: работать в тени, значительно повысить цены или сократить персонал. Известно, что уже сейчас 36% предпринимателей на Дальнем Востоке рассматривают закрытие бизнеса.
Относительно банковской статистики – в стране стагнация безналичных расчетов. Началась она после очередного повышения НДС до 22%. Почти половина респондентов из отдельных регионов России рассказывает о том, что местные бизнесы регулярно предлагают рассчитываться наличными.
Чем агрессивнее государство давит на бизнес, тем глубже тот уходит в тень, и тем меньше налогов в итоге собирает бюджет. Кремль сам разрушает ту базу, которую пытается обложить налогами,
– отмечает украинская разведка.
В то же время в сообщении добавили, что меньшие поступления в бюджет страны становятся новой реальностью Кремля.
Что происходит с российской экономикой?
В интервью для канала "Коммерсант Украинский" экономист Андрей Новак рассказал, что уже в этом году экономика Кремля может дойти до системного кризиса.
По словам экономиста, это произойдет из-за падения рубля, ухудшение финансового положения в крупных компаниях.
Она (российская экономика – 24 Канал) уже начинает умирать. Сейчас я, конечно, не смогу назвать точный месяц, но это произойдет уже в этом году,
– отметил Андрей Новак.
Он добавил, что в такой ситуации Кремль окажется перед выбором, где надо определить: или уменьшать финансирование войны, или идти на экономический крах. В частности прекращение войны в Украине не спасет Москву, а наоборот приведет к политической дестабилизации.
Прекращение войны – и внутренние процессы просто снесут Путина и все его окружение. Продолжение войны – тот же финал для российского государства,
– добавил Новак.
Также он акцентировал, что в случае потери так называемых мощностей ведущих компаний России, финансировать госбюджет вообще не будет из чего.
Как Россия зарабатывает на войне в Иране?
Ситуация на Ближнем Востоке стала выгодной для Кремля. Из-за осложненных поставок нефтетоваров и роста мировых цен на нефть Россия имеет спрос на свой продукт. И если раньше страна могла продавать газ и нефть по рыночной цене, то с ослаблением санкций США – ситуация изменилась. Теперь у России возможности не только для экспрта нефтепродуктов, но и для дополнительного заработка. Именно эти деньги Моксва может использовать против Украины на фронте.
Однако для 24 Канала Олег Гетман прокомментировал такую ситуацию. Он отметил, что несмотря на дополнительный доход от нефти для России и мировые колебания на общем рынке – экономику Кремля не спасти. Ситуация "не выровняет катастрофу, к которой приближается российский бюджет". В частности ранее Олег Пендзин объяснял, что Россия начала увеличивать цены на нефть, чтобы хоть как-то покрыть дефициты в бюджете.