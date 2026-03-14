Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

Что известно о санкциях против России?

Индивидуальные списки санкций и в дальнейшем будут применяться к около 2 600 физических и юридических лиц.

Им ограничены поездки, заморожены активы, запрещено предоставлять средства и тому подобное.

В то же время санкции отменили для двух человек, еще пятерых исключили из-за смерти. О ком именно идет речь, не указывается.

К слову, на днях президент Турции Эрдоган призвал снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова. Тот якобы не поддерживал Россию, не давал ей деньги и уже 10 лет как отошел от дел, посвятив себя благотворительности. Кроме того, Эрдоган назвал Усманова "узбекским филантропом", которому европейские санкции мешают в его деятельности.

ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ,
– говорится в заявлении.

Там также отметили, что будут продолжать оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а еще давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины и начала содержательные переговоры о мире.

США отменили некоторые санкции против России

  • США ослабили санкции против России. Они приняли разрешение на покупку российской нефти, чтобы снизить цены на мировом рынке. Решение будет действовать в течение 30 дней. ЕС и Великобритания раскритиковали это решение Штатов. Там отметили, что оно поддерживает агрессию против Украины.

  • В общем, по словам представителя Путина Кирилла Дмитриева, решение США распространится на примерно 100 миллионов баррелей российской нефти.

  • Благодаря действиям США Россия может обогатиться на сумму до 10 миллиардов долларов, рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии 24 Каналу.