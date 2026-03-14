Что решили в Евросоюзе по санкциям?

Об этом по собственным источникам сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х.

Смотрите также "Щенок Путина": губернатор Калифорнии высмеял Трампа за ослабление санкций на российскую нефть

По его словам, у стран Евросоюза было время до 10 утра субботы, 14 марта, чтобы возразить продление санкций или отдельных лиц в списке.

После того началось принятие окончательного решения. Его проводят по письменной процедуре.

Возражений не выдвинуто. Начата процедура молчаливого согласования. Санкции против России будут продолжены, в том числе и в отношении Усманова,

– написал Джозвяк.

Важно! Странам Евросоюза необходимо согласовать продление санкций против Москвы до 15 марта. Иначе ограничения для более чем 2 500 россиян перестанут действовать.

Кто хочет снять санкции с Усманова?

Ранее на этой неделе в вопрос о продлении санкций ЕС против россиян вмешался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Radio Free Europe.

Он направил письмо премьер-министру Словакии Роберту Фицо с обращением к странам Евросоюза. В нем турецкий лидер призвал снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова.

Эрдоган заверил, что Усманов якобы не поддерживал никакие инициативы Кремля, не давал деньги на них и уже 10 лет как отошел от дел, посвятив себя благотворительности.

Более того, президент Турции назвал Усманова "узбекским филантропом", которому европейские санкции задают трудности в его деятельности.

Учитывая искренние усилия господина Алишера Усманова по полному сотрудничеству с институтами ЕС, а также принимая во внимание гуманитарные соображения, я считаю, что ваша поддержка в исключении его из списка санкций ЕС и восстановлении его нарушенных прав была бы чрезвычайно ценной,

– отметил Эрдоган в письме.

Фицо затем распространил письмо среди европейских столиц, поскольку активно лоббирует исключение Усманова из санкционного списка ЕС. Также он добивается того же для российско-израильского олигарха Михаила Фридмана.

Важно! Впрочем, в ЕС Усманова благотворителем вовсе не считают. Санкции на этого российского олигарха ввели еще в 2022 году за то, что он имел тесные связи с диктатором Владимиром Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. В Европе считают, что Усманов был одним из немногих доверенных лиц, кому позволили контролировать финансовые потоки главы Кремля.

Почему Усманов пытается избавиться от санкций?