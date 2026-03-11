Какие санкции одобрили послы ЕС?
Об этом сообщил из Брюсселя редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем заметке в соцсетях.
По его словам, сегодня утром представители европейских стран поддержали санкции в отношении ряда лиц:
- 19 человек, которые причастны к нарушению прав людей в Иране;
- группы лиц за дестабилизирующую деятельность во всем мире;;
- нескольких лиц, которые осуществляют кибератаки; против Евросоюза;
- и лиц, которые подрывают территориальную целостность Украины".
Когда могут утвердить санкции?
При утверждении новых ограничений в имеющиеся санкционные списки Евросоюза могут включить несколько новых людей, пишет "Европейская правда".
- Позже в этот день послы ЕС должны обсудить персональные санкции против лиц, которые подрывают целостность Украины.
- Речь идет о действующих ограничениях, которые требуют продления еще на шесть месяцев.
Дело в том, что продлить санкции необходимо до 15 марта. В противном случае ограничения, которые ЕС применил уже к более чем 2 500 человек, перестанут действовать.
Джозвяк отмечает, что продление санкций могут согласовать уже сегодня, 11 марта. Однако более вероятно, что послы придут к согласию по этому вопросу в пятницу, 13 марта, на своем следующем заседании.
Заметьте! Сейчас главным противником санкций против России остается Венгрия. Она заблокировала новый 20-й пакет санкций против Москвы в конце февраля, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Согласится ли на продление санкции Будапешт теперь, пока неизвестно.
Почему Венгрия блокирует санкции?
Будапешт заявил, что заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против России из-за прекращения транзита российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Это произошло после российского удара по нефтеперекачивающей станции в Бродах 27 января.
В то же время по той же причине Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро от ЕС. Будапешт отмечает, что имеет на это полное право.
Однако ЕС требует от Венгрии объяснений относительно блокирования нового пакета санкций против Москвы. Как отметила Кая Каллас, Брюссель делает все возможное, чтобы принять 20-й пакет ограничений против агрессора.
ЕС планировал ввести новые санкции против Москвы к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Однако для их утверждения необходимо единодушное согласие всех стран блока.