Какие санкции одобрили послы ЕС?

Об этом сообщил из Брюсселя редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем заметке в соцсетях.

По его словам, сегодня утром представители европейских стран поддержали санкции в отношении ряда лиц:

19 человек, которые причастны к нарушению прав людей в Иране;

группы лиц за дестабилизирующую деятельность во всем мире;;

нескольких лиц, которые осуществляют кибератаки; против Евросоюза;

и лиц, которые подрывают территориальную целостность Украины".

Когда могут утвердить санкции?

При утверждении новых ограничений в имеющиеся санкционные списки Евросоюза могут включить несколько новых людей, пишет "Европейская правда".

Позже в этот день послы ЕС должны обсудить персональные санкции против лиц, которые подрывают целостность Украины.

Речь идет о действующих ограничениях, которые требуют продления еще на шесть месяцев.

Дело в том, что продлить санкции необходимо до 15 марта. В противном случае ограничения, которые ЕС применил уже к более чем 2 500 человек, перестанут действовать.

Джозвяк отмечает, что продление санкций могут согласовать уже сегодня, 11 марта. Однако более вероятно, что послы придут к согласию по этому вопросу в пятницу, 13 марта, на своем следующем заседании.

Заметьте! Сейчас главным противником санкций против России остается Венгрия. Она заблокировала новый 20-й пакет санкций против Москвы в конце февраля, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Согласится ли на продление санкции Будапешт теперь, пока неизвестно.

Почему Венгрия блокирует санкции?