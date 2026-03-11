Які санкції схвалили посли ЄС?

Про це повідомив з Брюсселю редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму дописі в соцмережах.

Дивіться також Санкції США проти нафти Росії: чи скасує Вашингтон інші обмеження

За його словами, сьогодні вранці представники європейських країн підтримали санкції щодо низки осіб:

  • 19 людей, які причетні до порушення прав людей в Ірані;
  • групи осіб за дестабілізаційну діяльність у всьому світі;;
  • кількох осіб, які здійснюють кібератаки; у проти Євросоюзу;
  • та осіб, які підривають територіальну цілісність України».

Коли можуть затвердити санкції?

Під час затвердження нових обмежень до наявних санкційних списків Євросоюзу можуть включити кілька нових людей, пише "Європейська правда".

  • Пізніше цього дня посли ЄС мають обговорити персональні санкції проти осіб, які підривають цілісність України.
  • Мова йде про чинні обмеження, які потребують продовження ще на шість місяців.

Річ у тім, що продовжити санкції необхідно до 15 березня. В іншому випадку обмеження, які ЄС застосував вже до більш як 2 500 людей, перестануть діяти.

Джозвяк зазначає, що продовження санкцій можуть погодити вже сьогодні, 11 березня. Однак більш ймовірно, що посли дійдуть згоди з цього питання у п'ятницю, 13 березня, на своєму наступному засіданні.

Зауважте! Наразі головним противником санкцій проти Росії залишається Угорщина. Вона заблокувала новий 20-й пакет санкцій проти Москви наприкінці лютого, повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Чи погодиться на продовження санкції Будапешт тепер, наразі невідомо.

Чому Угорщина блокує санкції?

  • Будапешт заявив, що заблокував 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії через припинення транзиту російської нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба". Це сталося після російського удару по нафтоперекачувальній станції у Бродах 27 січня.

  • Водночас із тієї ж причини Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро від ЄС. Будапешт наголошує, що має на це повне право.

  • Однак ЄС вимагає від Угорщини пояснень щодо блокування нового пакета санкцій проти Москви. Як зазначила Кая Каллас, Брюссель робить все можливе, аби ухвалити 20-й пакет обмежень проти агресора.

  • ЄС планував запровадити нові санкції проти Москви до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак для їх затвердження необхідна одностайна згода усіх країн блоку.