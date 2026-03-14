Що вирішили у Євросоюзі щодо санкцій?

Про це за власними джерелами повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х.

За його словами, у країн Євросоюзу був час до 10 ранку суботи, 14 березня, щоб заперечити продовження санкцій чи окремих осіб у списку.

Після того розпочалося ухвалення остаточного рішення. Його проводять за письмовою процедурою.

Заперечень не висунуто. Розпочато процедуру мовчазного погодження. Санкції проти Росії будуть продовжені, зокрема і щодо Усманова,

– написав Джозвяк.

Важливо! Країнам Євросоюзу необхідно погодити продовження санкцій проти Москви до 15 березня. Інакше обмеження для більш як 2 500 росіян перестануть діяти.

Хто хоче зняти санкції з Усманова?

Раніше цього тижня у питання щодо продовження санкцій ЄС проти росіян втрутився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Radio Free Europe.

Він надіслав листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зі зверненням до країн Євросоюзу. У ньому турецький лідер закликав зняти санкції із російського олігарха Алішера Усманова.

Ердоган запевнив, що Усманов нібито не підтримував жодні ініціативи Кремля, не давав гроші на них і вже 10 років як відійшов від справ, присвятивши себе благодійності.

Ба більше, президент Туреччини назва Усманова "узбецьким філантропом", якому європейські санкції завдань труднощів у його діяльності.

Враховуючи щирі зусилля пана Алішера Усманова щодо повної співпраці з інституціями ЄС, а також беручи до уваги гуманітарні міркування, я вважаю, що ваша підтримка у виключенні його зі списку санкцій ЄС та відновленні його порушених прав була б надзвичайно цінною,

– зауважив Ердоган у листі.

Фіцо потім поширив листа серед європейських столиць, оскільки активно лобіює виключення Усманова зі санкційного списку ЄС. Також він домагається того ж для російсько-ізраїльського олігарха Михайла Фрідмана.

Важливо! Втім, у ЄС Усманова благодійником зовсім не вважають. Санкції на цього російського олігарха запровадили ще у 2022 році за те, що він мав тісні зв'язки з диктатором Володимиром Путіним та колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. У Європі вважають, що Усманов був однією із небагатьох довірених осіб, кому дозволили контролювати фінансові потоки глави Кремля.

Чому Усманов намагається позбутися санкцій?