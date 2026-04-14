Администрация Трампа решила не продлевать временное исключение для российской нефти. Это решение, безусловно, удовлетворит сторонников Украины – но Россия все еще имеет немало способов обойти санкции. Об этом пишет Politico.

Может ли Трамп снова отменить санкции против российской нефти?

Еще до ослабления санкций российская нефть продолжала попадать на рынок. Помощник сенатора от Демократической партии объяснил это тем, что администрация Трампа более года не внедряла дополнительных мер для противодействия обхода санкций – ни по экспорту нефти, ни по ограничению критических закупок, необходимых для российской военной промышленности.

Бывший помощник госсекретаря США по вопросам Европы Даниэл Фрид заявил, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла", введены в октябре, уже тогда существенно уменьшили доходы России от нефти. Он считает, что предоставление временного послабления было ошибкой, поскольку существовали более эффективные альтернативы: в частности, можно было бы направлять доходы России от нефти на эскроу-счета с ограниченным использованием только для гуманитарных нужд, а также снизить ценовой потолок на нефть, чтобы дополнительно сократить российские доходы. По его мнению, такие шаги позволили бы обеспечить поставки нефти на рынок без увеличения доходов России, однако администрация Трампа их не применила.

В Министерстве финансов США тем временем сослались на слова министра финансов Скотта Бессента, который в марте назвал ослабление санкций "узконаправленной и краткосрочной" мерой. Он пояснил, что основная часть доходов России от нефти поступает в виде налогов на этапе добычи, поэтому разрешение на продажу нефти, которая уже находится в морской транспортировке, имеет лишь ограниченное влияние на общие доходы России.

До субботы, 11 апреля, было непонятно, продолжит ли Трамп временное ослабление санкций против России.

Ряд демократов призвали администрацию не делать этого, потому что благодаря этому Россия и так уже заработала более 4 миллиардов долларов.

Помощник сенатора отметил, что восстановление санкций не следует считать поводом для радости. По его словам, само появление такой лицензии только поощрило посредников активнее загружать подсанкционную российскую нефть – или в ожидании новых послаблений, или из-за сигнала, что власти США могут снова закрыть на это глаза, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана.

С объявлением Трампом морской блокады Ормузского пролива цены на нефть, вероятно, вырастут еще больше. Законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом о введении вторичных санкций против России остается заблокированным в Конгрессе.

Министерство финансов не прокомментировало, рассматривает ли возможность повторного введения исключения для российской нефти.

США продлили исключение для АЗС "Лукойла" за пределами России

Администрация Дональда Трампа продлила действие исключения, который позволяет автозаправочным станциям "Лукойла" работать за пределами России. Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов США сообщило, что это исключение касается примерно 2000 АЗС в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Америке продлено до 29 октября.

Напомним, что Дональд Трамп ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти" – двух крупнейших нефтяных компаний России – в октябре 2025 года.

Что известно о временном ослаблении санкций на российскую нефть?