Что ожидает мировую экономику?
Согласно отчету, перебои на нефтяных рынках могут замедлить рост, подпитать инфляцию и повысить риск глобальной рецессии, о чем пишет NYT.
Это сдержанное предупреждение прозвучало после того, как мировая экономика в целом выдержала:
- пандемию;
- войну России против Украины;
- стремительный рост инфляции, не скатившись в рецессию.
Однако решение президента Трампа начать войну с Ираном фактически остановило мировую экономику,
– говорится в материале.
В своем последнем обзоре мировой экономики Международный валютный фонд резко снизил прогнозы роста, продемонстрировав экономические последствия геополитического кризиса, которая вызвала скачок цен на энергоносители и внесла неопределенность в глобальную экономику.
Глобальные перспективы резко ухудшились после начала войны на Ближнем Востоке. Война прервала то, что было стабильной траекторией роста,
– написал в отчете главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.
Обратите внимание! МВФ отметил, что даже если война будет кратковременной, ущерб мировой экономике уже нанесен.
Какие сценарии могут быть?
В лучшем сценарии фонд ожидает, что глобальный рост в этом году снизится до 3,1% с 3,4% в 2025 году. Это ниже 3,3%, которые фонд прогнозировал в январе и меньше 3,4%, которые прогнозировали до начала войны и остановки поставок нефти через Ормузский пролив.
Конфликт поднял цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Цены на природный газ выросли более чем на 80%, а подорожание удобрений повышает расходы для фермеров.
В худшем сценарии перебои на энергетических рынках продлятся до следующего года. В таком случае глобальный рост может упасть до 2%, а инфляция вырасти до 6%.
Важно! Даже более оптимистичный сценарий, при котором война быстро завершится, а Ормузский пролив будет открыт, все равно оставит серьезные экономические потери.
МВФ оценивает, что цены на нефть вырастут на 21,4% в этом году, а цены на энергоресурсы – на 19% в этом году. Рост цен на сырье повлияет на всю экономику:
- повысит расходы на энергоемкие товары, такие как сталь и цемент;
- снизит покупательную способность потребителей;
- заставит центральные банки повышать процентные ставки.
МВФ ожидает, что экономическое влияние войны будет более разрушительным для стран с низким уровнем дохода и развивающихся экономик,, а также для экспортеров энергоносителей в Персидском заливе.
Развитые экономики (такие как США) пострадают меньше, но также не останутся невредимыми.
МВФ теперь прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,3% в 2026 году. Это больше, чем 2,1% в 2025 году, но ниже 2,4%, которые прогнозировались в январе.
В США наиболее очевидной уязвимостью экономики является удар по потребителям из-за высоких цен на топливо. Средняя цена галлона бензина во вторник составляла 4,11 доллара.
Согласно отчету МВФ, крупнейшим выгодоприобретателем от войны пока является Россия. Ее экономика, по прогнозам, вырастет на 1,1% в 2026 году по сравнению с 1% в 2025 году. Высокие цены на нефть и временное ослабление санкций США в отношении некоторых российских нефтяных продаж улучшили перспективы ее экономики.
Обратите внимание! Aljazeera пишет, что в марте Россия заработала 19 миллиардов долларов на нефти после того, как Вашингтон ослабил санкции.
Что следует знать о ситуации с Ормузским проливом?
- В понедельник, 13 апреля, Соединённые Штаты начали блокировать Ормузский пролив. Ограничения будут охватывать всю иранскую береговую линию, в том числе и энергетическую инфраструктуру. Ограничения действуют для танкеров под любым флагом.
- В то же время Иран обещает отомстить за блокирование Ормузского пролива. Было заявлено, что в случае ограничений иранских портов, могут пострадать все порты в Персидском заливе.