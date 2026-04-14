Что ожидает мировую экономику?

Согласно отчету, перебои на нефтяных рынках могут замедлить рост, подпитать инфляцию и повысить риск глобальной рецессии, о чем пишет NYT.

Это сдержанное предупреждение прозвучало после того, как мировая экономика в целом выдержала:

пандемию;

войну России против Украины;

стремительный рост инфляции, не скатившись в рецессию.

Однако решение президента Трампа начать войну с Ираном фактически остановило мировую экономику,

– говорится в материале.

В своем последнем обзоре мировой экономики Международный валютный фонд резко снизил прогнозы роста, продемонстрировав экономические последствия геополитического кризиса, которая вызвала скачок цен на энергоносители и внесла неопределенность в глобальную экономику.

Глобальные перспективы резко ухудшились после начала войны на Ближнем Востоке. Война прервала то, что было стабильной траекторией роста,

– написал в отчете главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

Обратите внимание! МВФ отметил, что даже если война будет кратковременной, ущерб мировой экономике уже нанесен.

Какие сценарии могут быть?

В лучшем сценарии фонд ожидает, что глобальный рост в этом году снизится до 3,1% с 3,4% в 2025 году. Это ниже 3,3%, которые фонд прогнозировал в январе и меньше 3,4%, которые прогнозировали до начала войны и остановки поставок нефти через Ормузский пролив.

Конфликт поднял цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Цены на природный газ выросли более чем на 80%, а подорожание удобрений повышает расходы для фермеров.

В худшем сценарии перебои на энергетических рынках продлятся до следующего года. В таком случае глобальный рост может упасть до 2%, а инфляция вырасти до 6%.

Важно! Даже более оптимистичный сценарий, при котором война быстро завершится, а Ормузский пролив будет открыт, все равно оставит серьезные экономические потери.

МВФ оценивает, что цены на нефть вырастут на 21,4% в этом году, а цены на энергоресурсы – на 19% в этом году. Рост цен на сырье повлияет на всю экономику:

повысит расходы на энергоемкие товары, такие как сталь и цемент;

снизит покупательную способность потребителей;

заставит центральные банки повышать процентные ставки.

МВФ ожидает, что экономическое влияние войны будет более разрушительным для стран с низким уровнем дохода и развивающихся экономик,, а также для экспортеров энергоносителей в Персидском заливе.

Развитые экономики (такие как США) пострадают меньше, но также не останутся невредимыми.

МВФ теперь прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,3% в 2026 году. Это больше, чем 2,1% в 2025 году, но ниже 2,4%, которые прогнозировались в январе.

В США наиболее очевидной уязвимостью экономики является удар по потребителям из-за высоких цен на топливо. Средняя цена галлона бензина во вторник составляла 4,11 доллара.

Согласно отчету МВФ, крупнейшим выгодоприобретателем от войны пока является Россия. Ее экономика, по прогнозам, вырастет на 1,1% в 2026 году по сравнению с 1% в 2025 году. Высокие цены на нефть и временное ослабление санкций США в отношении некоторых российских нефтяных продаж улучшили перспективы ее экономики.

Обратите внимание! Aljazeera пишет, что в марте Россия заработала 19 миллиардов долларов на нефти после того, как Вашингтон ослабил санкции.

