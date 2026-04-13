Почему в Европе снова подорожал газ?
В конце концов, Дональд Трамп пригрозил полной американской блокадой Ормузского пролива, из-за чего цены на газ снова резко выросли. Детали передает Bloomberg.
В понедельник, 13 апреля, цены на европейский природный газ резко выросли в начале торгов на азиатских рынках после заявления Трампа. Фьючерсы на голландской бирже Title Transfer Facility подскочили на 18% – до 51,30 евро за мегаватт-час.
Напомним, американские военные анонсировали блокаду Ормузского пролива с 10:00 по восточному времени. Однако фактически экспорт сжиженного природного газа по этому маршруту остановили еще более месяца назад. И хотя некоторым танкерам удавалось проходить, они перевозили нефть.
Провал мирных переговоров между США и Ираном грозит новой нестабильностью на рынке газа и дальнейшим дефицитом.
Несмотря на то, что основные объемы сырья с Ближнего Востока идут в Азию, потенциальные перебои с транзитом могут обострить конкуренцию за СПГ – именно тогда, когда Европа пытается накопить запасы перед следующей зимой.
Интересно! Ранее журналисты ознакомились с письмом от еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена об ожиданиях резкого роста цен на газ уже летом. Поэтому государства-члены ЕС должны начать наполнение своих хранилищ как можно быстрее. Обеспечить резервы необходимо до 1 декабря.
Напомним, европейский газ подорожал более чем на 50% с тех пор, как США и Израиль впервые ударили по Ирану в конце февраля. Однако впоследствии цены снизились примерно на треть – по сравнению с дневным максимумом 19 марта, когда фьючерсы взлетели после иранской атаки, повредившей крупнейший в мире завод по производству СПГ в Катаре.
Что о ценах на газ и нефть говорит Трамп?
Однако американский президент накануне заверил в обратном. В эфире FoxNews он заговорил о "падении цен", однако только в перспективе – благодаря завершению кризисов и стабилизации международной ситуации.
Правда, до промежуточных выборов в США (состоятся в ноябре 2026 года – 24 Канал) существенного удешевления Трамп не прогнозирует. Цены, вероятнее всего, останутся на текущем уровне.