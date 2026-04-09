Кому Россия предлагает подсанкционный газ?

Осведомленные источники рассказывают, что Москва стремится таким образом продать сжиженный природный газ со своих заводов, находящихся под санкциями США, пишет Bloomberg.

По их словам, на прошлой неделе государство-агрессор предлагало такие партии СПГ со скидкой до 40% от спотовых цен. Предложения странам Азии поступали через малоизвестные посреднические компании, зарегистрированные в Китае и России.

Более того, продавцы якобы даже предлагали оформить документы таким образом, чтобы создать впечатление, будто газ происходит из других стран. Например, в псевдопохождении топлива могли отметить такие государства:

Оман;

Нигерия и тому подобное.

Впрочем, изданию не удалось подтвердить, заключили ли все-таки эти соглашения фактически.

Заметьте! Из-за войны на Ближнем Востоке ключевой морской маршрут по поставкам нефти и газа – Ормузский пролив – закрыт уже несколько недель. К тому же иранские дроны повредили крупнейший в мире завод по производству сжиженного газа в Катаре, после чего тот остановился, пишет Reuters. Все это в итоге привело к резкому росту цен и дефициту газа.

Почему Россия хочет нажиться на войне?

Крупные импортеры природного газа в Азии теперь спешно вынуждены искать более дорогие альтернативы. Среди них, например, Индия и Бангладеш.

Бангладеш, который в прошлом году получал около 60% СПГ из Катара, теперь вынужден закупать топливо на спотовом рынке. Однако платить иногда приходится вдвое дороже, чем по долгосрочным контрактам.

И Бангладеш, и Индия из-за дефицита были даже вынуждены уменьшить поставки газа для производства удобрений.

В то же время Индия осторожна в отношении импорта подсанкционных энергоресурсов из-за опасений последствий, в частности, со стороны США. Ранее в Нью-Дели заявили, что не будут покупать российский СПГ с заводов, находящихся под ограничениями.

Россия постепенно наращивает экспорт из подсанкционных проектов, таких как Arctic LNG 2 и Портовая LNG, однако большинство покупателей избегает таких поставок из-за риска санкций со стороны США,

– отмечает издание.

Поэтому пока единственной страной, которая получает подсанкционный СПГ с российских заводов, остается Китай. Для этого Пекин использует "теневой флот".

Важно! Россия тем временем стремится диверсифицировать рынки сбыта и увеличить поставки с проектов, которые находятся под санкциями. Ведь, например, завод Arctic LNG 2 по планам должен был стать крупнейшим в стране, но из-за ограниченного спроса достичь этого так и не удалось.

Как страны борются с дефицитом газа?