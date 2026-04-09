Кому Росія пропонує підсанкційний газ?
Обізнані джерела розповідають, що Москва прагне у такий спосіб продати скраплений природний газ зі своїх заводів, які перебувають під санкціями США, пише Bloomberg.
Дивіться також Найбільший у світі завод СПГ: що Катар планує щодо нього
За їхніми словами, минулого тижня держава-агресорка пропонувала такі партії СПГ зі знижкою до 40% від спотових цін. Пропозиції країнам Азії надходили через маловідомі посередницькі компанії, зареєстровані в Китаї та Росії.
Ба більше, продавці нібито навіть пропонували оформити документи у такий спосіб, щоб створити враження, ніби газ походить з інших країн. Наприклад, у псевдопоходженні палива могли зазначити такі держави:
- Оман;
- Нігерія тощо.
Втім, виданню не вдалося підтвердити, чи уклали все-таки ці угоди фактично.
Зауважте! Через війну на Близькому Сході ключовий морський маршрут із постачання нафти та газу – Ормузька протока – закритий вже кілька тижнів. До того ж іранські дрони пошкодили найбільший у світі завод із виробництва скрапленого газу в Катарі, після чого той зупинився, пише Reuters. Все це у підсумку призвело до різкого зростання цін і дефіциту газу.
Чому Росія хоче нажитися на війні?
Великі імпортери природного газу в Азії тепер спішно змушені шукати дорожчі альтернативи. Серед них, наприклад, Індія та Бангладеш.
- Бангладеш, який минулого року отримував близько 60% СПГ із Катару, тепер змушений закуповувати паливо на спотовому ринку. Однак платити іноді доводиться вдвічі дорожче, ніж за довгостроковими контрактами.
- І Бангладеш, і Індія через дефіцит були навіть змушені зменшити постачання газу для виробництва добрив.
Водночас Індія обережна щодо імпорту підсанкційних енергоресурсів через побоювання наслідків, зокрема, з боку США. Раніше у Нью-Делі заявили, що не купуватимуть російський СПГ із заводів, які перебувають під обмеженнями.
Росія поступово нарощує експорт із підсанкційних проєктів, таких як Arctic LNG 2 і Портова LNG, однак більшість покупців уникає таких поставок через ризик санкцій з боку США,
– зазначає видання.
Тому наразі єдиною країною, яка отримує підсанкційний СПГ з російських заводів, залишається Китай. Для цього Пекін використовує "тіньовий флот".
Важливо! Росія тим часом прагне диверсифікувати ринки збуту та збільшити постачання з проєктів, які знаходяться під санкціями. Адже, наприклад, завод Arctic LNG 2 за планами мав стати найбільшим у країні, але через обмежений попит досягти цього так і не вдалося.
Як країни борються з дефіцитом газу?
В умовах гострого дефіциту газу в Індії уряд дозволив закладам громадського харчування переходити на більш шкідливі для довкілля види палива, наприклад, вугілля, дрова та керосин. Крематорії переходять на електричні печі, а частина готелів у Мумбаї вже припинила роботу – близько 20% закладів закрилися.
Складна ситуація спостерігається і в Бангладеші, де державна компанія запровадила щоденні обмеження на постачання газу. У країні тимчасово закрили університети та скасували іспити. Додатково уряд наказав заводам із виробництва добрив призупинити роботу на два тижні, щоб спрямувати газ на електростанції та уникнути масштабних відключень світла.
У Пакистані влада також вдалася до жорстких заходів: закрила школи, перевела університети на дистанційне навчання та запровадила чотириденний робочий тиждень для більшості держустанов. Паралельно ціни на бензин зросли на 20%.
На тлі глобального дефіциту газу ЄС також закликав країни якнайшвидше розпочати наповнення газових сховищ через очікуване зростання цін улітку. Водночас обговорюється можливість зниження цільового рівня їх заповнення до 80%.