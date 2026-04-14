Що очікує на світову економіку?

Згідно зі звітом, перебої на нафтових ринках можуть уповільнити зростання, підживити інфляцію та підвищити ризик глобальної рецесії, про що пише NYT.

Це стримане попередження пролунало після того, як світова економіка загалом витримала:

пандемію;

війну Росії проти України;

стрімке зростання інфляції, не скотившись у рецесію.

Однак рішення президента Трампа розпочати війну з Іраном фактично зупинило світову економіку,

– йдеться у матеріалі.

У своєму останньому огляді світової економіки Міжнародний валютний фонд різко знизив прогнози зростання, продемонструвавши економічні наслідки геополітичної кризи, яка спричинила стрибок цін на енергоносії та внесла невизначеність у глобальну економіку.

Глобальні перспективи різко погіршилися після початку війни на Близькому Сході. Війна перервала те, що було стабільною траєкторією зростання,

– написав у звіті головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Гуріншас.

Зверніть увагу! МВФ зазначив, що навіть якщо війна буде короткотривалою, шкоди світовій економіці вже завдано.

Які сценарії можуть бути?

У найкращому сценарії фонд очікує, що глобальне зростання цього року знизиться до 3,1% із 3,4% у 2025 році. Це нижче за 3,3%, які фонд прогнозував у січні та менше за 3,4%, які прогнозували до початку війни та зупинки постачань нафти через Ормузьку протоку.

Конфлікт підняв ціни на нафту вище 100 доларів за барель. Ціни на природний газ зросли більш ніж на 80%, а подорожчання добрив підвищує витрати для фермерів.

У найгіршому сценарії перебої на енергетичних ринках триватимуть до наступного року. У такому разі глобальне зростання може впасти до 2%, а інфляція зрости до 6%.

Важливо! Навіть більш оптимістичний сценарій, за якого війна швидко завершиться, а Ормузьку протоку буде відкрито, все одно залишить серйозні економічні втрати.

МВФ оцінює, що ціни на нафту зростуть на 21,4% цього року, а ціни на енергоресурси – на 19% цього року. Зростання цін на сировину вплине на всю економіку:

підвищить витрати на енергоємні товари, такі як сталь і цемент;

знизить купівельну спроможність споживачів;

змусить центральні банки підвищувати процентні ставки.

МВФ очікує, що економічний вплив війни буде більш руйнівним для країн із низьким рівнем доходу та економік, що розвиваються, а також для експортерів енергоносіїв у Перській затоці.

Розвинені економіки (такі як США) постраждають менше, але також не залишаться неушкодженими.

МВФ тепер прогнозує, що економіка США зросте на 2,3% у 2026 році. Це більше, ніж 2,1% у 2025 році, але нижче за 2,4%, які прогнозувалися в січні.

У США найбільш очевидною вразливістю економіки є удар по споживачах через високі ціни на пальне. Середня ціна галона бензину у вівторок становила 4,11 долара.

Згідно зі звітом МВФ, найбільшим вигодонабувачем від війни наразі є Росія. ЇЇ економіка, за прогнозами, зросте на 1,1% у 2026 році порівняно з 1% у 2025 році. Вищі ціни на нафту та тимчасове послаблення санкцій США щодо деяких російських нафтових продажів покращили перспективи її економіки.

Зауважте! Aljazeera пише, що у березні Росія заробила 19 мільярдів доларів на нафті після того, як Вашингтон послабив санкції.

Що слід знати про ситуацію з Ормузькою протокою?