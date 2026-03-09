До чого закликає МВФ?

Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, виступаючи у понеділок, 9 березня, на симпозіумі в Токіо, пише Bloomberg.

Якщо новий конфлікт затягнеться, він явно може вплинути на ринкові настрої, економічне зростання та інфляцію, ставлячи нові вимоги до політиків. У цьому новому глобальному середовищі думайте про непередбачуване і готуйтеся до нього,

– наголосила директорка МВФ.

За словами Георгієвої, нові шоки можуть виникнути навіть після завершення конфлікту. Адже економісти прогнозують перспективу тривалої невизначеності через війну на Близькому Сході.

Очільниця МВФ підтвердила, що Георгієва зазначила, що рух суден через Ормузьку протоку знизився на 90%. А саме Ормуз забезпечує приблизно п’яту частину світового постачання нафти та торгівлі скрапленим газом.

Через це МВФ прогнозує підвищення цін на енергоносії на 10% протягом року, яке може підняти глобальну інфляцію та сповільнити економічне зростання.

Перед обличчям шоків Георгієва закликала політиків інвестувати в сильні інституції та розвиток приватного сектору.

Ви контролюєте власну внутрішню політику. Ви можете підготувати власну економіку до того, щоб ефективно протистояти цим шокам,

– додала Георгієва.

Як війна в Ірані вплинула на ціни?

Заяви директорки МВФ прозвучали на тлі стрімкого здорожчання енергоносіїв. У понеділок, 9 березня, ціни на нафту зросли майже до 120 доларів за барель, через загострення конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.

Фьючерси злетіли більш ніж на 25%:

на нафту Brent – на 24,96 долара (на 27%) – до 117,65 долара за барель;

на американську West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 долара (на 28,3%) – до 116,62 долара за барель.

Ціни на газ у Європі теж продовжили зростати найбільше з часів енергетичної кризи, викликаної війною Росії проти України. Еталонні ф’ючерси підскочили на 30%.

Причина зростання цін криється, зокрема, через перебої з постачанням, викликані блокуванням Ормузької протоки.

Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому енергетичному ланцюжку. Зараз ми бачимо, що перебої з поставками триватимуть близько трьох місяців,

– зауважила експертка з енергетики Флоренс Шміт із Rabobank.

Зауважте! У понеділок, 2 березня, компанія QatarEnergy повідомила про зупинку заводу у Катарі після атаки іранського дрона. Саме на нього припадає приблизно п’ята частина глобальних постачань природного газу.

Яка ситуація з постачанням енергоносіїв?