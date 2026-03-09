К чему призывает МВФ?

Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в понедельник, 9 марта, на симпозиуме в Токио, пишет Bloomberg.

Если новый конфликт затянется, он явно может повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, ставя новые требования к политикам. В этой новой глобальной среде думайте о непредсказуемом и готовьтесь к нему,

– подчеркнула директор МВФ.

По словам Георгиевой, новые шоки могут возникнуть даже после завершения конфликта. Ведь экономисты прогнозируют перспективу длительной неопределенности из-за войны на Ближнем Востоке.

Руководительница МВФ подтвердила, что Георгиева отметила, что движение судов через Ормузский пролив снизилось на 90%. А именно Ормуз обеспечивает примерно пятую часть мировых поставок нефти и торговли сжиженным газом.

Из-за этого МВФ прогнозирует повышение цен на энергоносители на 10% в течение года, которое может поднять глобальную инфляцию и замедлить экономический рост.

Перед лицом шоков Георгиева призвала политиков инвестировать в сильные институты и развитие частного сектора.

Вы контролируете собственную внутреннюю политику. Вы можете подготовить собственную экономику к тому, чтобы эффективно противостоять этим шокам,

– добавила Георгиева.

Как война в Иране повлияла на цены?

Заявления директора МВФ прозвучали на фоне стремительного подорожания энергоносителей. В понедельник, 9 марта, цены на нефть выросли почти до 120 долларов за баррель, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Фьючерсы взлетели более чем на 25%:

на нефть Brent – на 24,96 доллара (на 27%) – до 117,65 доллара за баррель;

на американскую West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 доллара (на 28,3%) – до 116,62 доллара за баррель.

Цены на газ в Европе тоже продолжили расти больше всего со времен энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Эталонные фьючерсы подскочили на 30%.

Причина роста цен кроется, в частности, из-за перебоев с поставками, вызванные блокировкой Ормузского пролива.

Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепочке. Сейчас мы видим, что перебои с поставками продлятся около трех месяцев,

– отметила эксперт по энергетике Флоренс Шмит из Rabobank.

Заметьте! В понедельник, 2 марта, компания QatarEnergy сообщила об остановке завода в Катаре после атаки иранского дрона. Именно на него приходится примерно пятая часть глобальных поставок природного газа.

Какова ситуация с поставками энергоносителей?