К чему призывает МВФ?
Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в понедельник, 9 марта, на симпозиуме в Токио, пишет Bloomberg.
Если новый конфликт затянется, он явно может повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, ставя новые требования к политикам. В этой новой глобальной среде думайте о непредсказуемом и готовьтесь к нему,
– подчеркнула директор МВФ.
По словам Георгиевой, новые шоки могут возникнуть даже после завершения конфликта. Ведь экономисты прогнозируют перспективу длительной неопределенности из-за войны на Ближнем Востоке.
Георгиева отметила, что движение судов через Ормузский пролив снизилось на 90%. А именно Ормуз обеспечивает примерно пятую часть мировых поставок нефти и торговли сжиженным газом.
Из-за этого МВФ прогнозирует повышение цен на энергоносители на 10% в течение года, которое может поднять глобальную инфляцию и замедлить экономический рост.
Перед лицом шоков Георгиева призвала политиков инвестировать в сильные институты и развитие частного сектора.
Вы контролируете собственную внутреннюю политику. Вы можете подготовить собственную экономику к тому, чтобы эффективно противостоять этим шокам,
– добавила Георгиева.
Как война в Иране повлияла на цены?
Заявления директора МВФ прозвучали на фоне стремительного подорожания энергоносителей. В понедельник, 9 марта, цены на нефть выросли почти до 120 долларов за баррель, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
Фьючерсы взлетели более чем на 25%:
- на нефть Brent – на 24,96 доллара (на 27%) – до 117,65 доллара за баррель;
- на американскую West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 доллара (на 28,3%) – до 116,62 доллара за баррель.
Цены на газ в Европе тоже продолжили расти больше всего со времен энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Эталонные фьючерсы подскочили на 30%.
Причина роста цен кроется, в частности, из-за перебоев с поставками, вызванные блокировкой Ормузского пролива.
Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепочке. Сейчас мы видим, что перебои с поставками продлятся около трех месяцев,
– отметила эксперт по энергетике Флоренс Шмит из Rabobank.
Заметьте! В понедельник, 2 марта, компания QatarEnergy сообщила об остановке завода в Катаре после атаки иранского дрона. Именно на него приходится примерно пятая часть глобальных поставок природного газа.
Какова ситуация с поставками энергоносителей?
В воскресенье Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт присоединились к Ираку, сократив добычу нефти. Причиной стали быстро заполненные резервуары, возникшие из-за фактического закрытия Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резкий рост цен на нефть в ночном посте в социальной сети Truth Social. Он отметил, что краткосрочные колебания цен является "очень малой ценой, которую надо заплатить". При этом Трамп добавил, что стоимость нефти стремительно снизится когда угроза ядерной программы Ирана будет ликвидирована.