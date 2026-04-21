Почему от идеи введения НДС для ФЛП не отказались окончательно?

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялись ежегодные Spring Meetings МВФ и Всемирного банка, где украинская делегация провела ряд важных встреч. Одним из самых чувствительных вопросов стала именно идея обложить ФЛП налогом на добавленную стоимость, пишет Forbes.

МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП – как для общества, так и для парламента,

– написала премьер-министр Юлия Свириденко после переговоров.

Впрочем, по словам сразу нескольких собеседников, которые знакомы с деталями дискуссий, этот вопрос все еще находится на стадии обсуждения. Окончательного решения нет, но и отказа от идеи – тоже, несмотря на то, что эта идея не понравилась ни украинской власти, ни предпринимателям:

Главная причина – нежелание малого и среднего бизнеса переходить на более сложную систему налогообложения. Предприниматели опасаются как роста налоговой нагрузки, так и новых бюрократических процедур.

Более того, в парламенте предупреждают: такой шаг может дать обратный эффект. Вместо увеличения поступлений часть бизнеса просто уйдет "в тень".

На встрече с МВФ украинская сторона заняла довольно жесткую позицию. Впрочем, в Фонде не стали закрывать тему. По словам источников, диалог продолжается, и вопрос остается открытым.

Какая может быть альтернатива для борьбы с "дроблением бизнеса"?

Пока НДС для ФОПов завис в воздухе, правительство ищет другие способы наполнения бюджета.

По словам одного из участников переговоров, с МВФ обсуждали варианты улучшения администрирования налогов. Это может стать временным решением вместо введения нового налога.

Экономисты также предлагают свои варианты. В частности, речь идет о борьбе со схемами "дробления бизнеса" – когда крупные компании искусственно "разбиваются" на десятки или сотни ФЛП, чтобы платить меньше налогов.

Например, есть сеть из трехсот псевдоФОПов, и налоговая регулярно ходит туда с проверками, но на правовом уровне не может доказать, что это нарушитель, потому что схемщики очень хорошо готовятся,

– говорит координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Также среди предложений:

четкие критерии выявления таких схем;

расширение полномочий контролирующих органов;

ограничение операций ФЛП с бывшими работодателями;

перезапуск финансового мониторинга.

По оценкам экспертов, только эти шаги могут дать бюджету около 50 миллиардов гривен. А потенциал еще больше: из-за "теневых" зарплат государство ежегодно недополучает до 265 миллиардов гривен, еще более 100 миллиардов – из-за серого импорта.

Есть и другие идеи. Например, усиление контроля за игорным бизнесом.

Дополнительный потенциал детенизации этой отрасли – около 20 миллиардов гривен в годовом измерении,

– считает Гетман.

Повлияет ли налогообложение ФЛП на цены товаров и услуг?

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом говорит, что самое реалистичное – налоговый законопроект заработает отнюдь не с 2027 года, ведь на это нет воли парламента. Есть предположение, что это будет или с 2028 года, или когда Украина вступит в ЕС.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если же предположить, что новые изменения заработают с 2028 года или с какого-то другого года, то большинство ФЛП, которые попали под предел в более 4 миллионов гривен, не будут переходить на НДС. Только где-то 20 – 30% всех предпринимателей могут это сделать.

Дело в том, что ФЛП, который имеет годовой доход на уровне 6 миллионов гривен, не будет тратить огромные средства на администрирование, бухгалтерию и т.д. в рамках новых изменений. Ему проще в этой ситуации открыть другой ФЛП. В частности, на имя родителей, брата или сестры или кого-то из пенсионеров.

Таким образом ожидать, что после изменения налогообложения цены на товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС,

– прогнозирует господин Олег.

Зато аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что не стоит называть введение нового налогообложения именно требованием МВФ, потому что это не так.

Дело в том, что единственное требование Фонда – это структурировать поступления в бюджет. А вот как это делать, это уже предложения Минфина Украины. Соответственно, Минфин Украины предложил именно вариант того законопроекта, который мы видим сегодня.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" Первая и основная инновация этого законопроекта – это НДС для ФЛП. Больше всего это ударит по тем, кто работает в сфере услуг и торговли. Если не ошибаюсь, то где-то около 250 тысяч ФЛП подпадают под него.

Как и когда ФЛП должны были платить НДС?