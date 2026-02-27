Какие первые обязательства Украины?
Об этом говорится в тексте меморандума Украины об экономической и финансовой политике, который МВФ обнародовал на своем сайте.
Смотрите также Введут ли военный сбор навсегда: Свириденко рассказала о возможных налоговых изменениях
Первые три маяка Украине необходимо выполнить уже в ближайшее время:
- до конца февраля – воплотить в жизнь рекомендации об усилении процесса назначения членов наблюдательных советов в государственных компаниях;
- до конца марта – принять пакет налоговых изменений на 2026 и 32027 годы;
- до конца марта – назначить на постоянной основе нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.
В новую программу из старой перешли требование по несистемным банкам, которые переходят в государственную собственность. Любые финучреждения такого типа не будут рекапитализированы за счет бюджетных ресурсов, а должны передаваться для урегулирования в Фонд гарантирования вкладов.
Как требования к налогам?
Не отступил МВФ от требований по налоговых изменений. Украина обязана:
отменить налоговые льготы на импорт из-за дешевых почтовых отправлений;
ввести обязательную регистрацию плательщиками НДС с 1 января 2027 года для “упрощенцев”, чей оборот превышает общий порог.
Мы отменим возможности злоупотребления системой упрощенного налогообложения (ST) с целью уклонения от уплаты налога на доходы... Порог будет повышен умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен,
– отмечается в меморандуме.
Также в 2026 году надо подать в Раду поправки в Налоговый кодекс, чтобы исключить из второй группы упрощенной системы ряд видов деятельности с высокими рисками скрытой занятости. Например, к ним отнесли:
ІТ-отрасль;
консалтинг;
аудит;
маркетинг;
инженерию;
и юридические услуги.
Для третьей группы могут ввести повышенные дифференцированные ставки.
Важно! Отдельно акцент делается на цифровизации и запуске системы “Горизонт” для борьбы с неформальной занятостью.
Какие новые правила для наблюдательных советов?
Украина также должна изменить структуру номинационного комитетапо назначению членов наблюдательных советов госпредприятий. Предусматриваются:
строгие правила конфиденциальности для членов комитета;
учет гражданства только как второстепенного фактора;
усиление процедур оценивания кандидатов;
ежегодная оценка эффективности наблюдательных советов;
создание базы кандидатов с высокими оценками для будущих конкурсов.
Какие еще "маяки" предусматривает программа?
Но этим обязательства, установленные новой программой МВФ, не ограничиваются: До конца июня 2026 года нужно подать в Раду поправки:
привести правила трансфертного ценообразования в соответствие со стандартами ОЭСР;
имплементировать статью 4 ATAD ЕС;
утвердить обновленную стратегию госкомпаний.
Также должны заработать:
система надзора за рисками третьих сторон;
новые правила проверки деклараций НАПК на основе риск-ориентированного подхода, предоставляя приоритет чиновникам в сферах высокого риска.
До конца июля правительство должно опубликовать технический анализ расходов в сферах электроэнергии, газа и теплоснабжения с расчетами сценариев финансово устойчивых реформ.
А уже до конца декабря предполагается:
создание централизованного хранилища данных для налоговой и таможни;
реформу управления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с введением двухуровневой структуры;
назначение всех членов Счетной палаты по новым правилам.
Отдельно до конца апреля необходимо создать Консультативную группу экспертов для проверки кандидатов в Счетную палату.
Важно! Вчера, 26 февраля, Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую программу расширенного финансирования на 8,1 миллиарда долларов. В ближайшее время поступит первый транш, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Зачем Украине новая программа МВФ?
Украина успешно выполнила все предварительные условия для получения новой программы поддержки от Международного валютного фонда. Среди основных шагов – принятие государственного бюджета на 2026 год и представление проекта нового Трудового кодекса.
Одобренное финансирование планируют направить на покрытие ключевых потребностей госбюджета, обеспечение макрофинансовой стабильности и создание условий для привлечения дополнительной международной помощи.
Премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что программа МВФ выступает своеобразным финансовым "ключом" для страны. Она открывает путь к другим источникам международной поддержки, в частности к привлечению примерно 90 миллиардов евро кредитных ресурсов от ЕС.