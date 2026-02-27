Какие первые обязательства Украины?

Об этом говорится в тексте меморандума Украины об экономической и финансовой политике, который МВФ обнародовал на своем сайте.

Первые три маяка Украине необходимо выполнить уже в ближайшее время:

до конца февраля – воплотить в жизнь рекомендации об усилении процесса назначения членов наблюдательных советов в государственных компаниях;

до конца марта – принять пакет налоговых изменений на 2026 и 32027 годы;

до конца марта – назначить на постоянной основе нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В новую программу из старой перешли требование по несистемным банкам, которые переходят в государственную собственность. Любые финучреждения такого типа не будут рекапитализированы за счет бюджетных ресурсов, а должны передаваться для урегулирования в Фонд гарантирования вкладов.

Как требования к налогам?

Не отступил МВФ от требований по налоговых изменений. Украина обязана:

отменить налоговые льготы на импорт из-за дешевых почтовых отправлений;

ввести обязательную регистрацию плательщиками НДС с 1 января 2027 года для “упрощенцев”, чей оборот превышает общий порог.

Мы отменим возможности злоупотребления системой упрощенного налогообложения (ST) с целью уклонения от уплаты налога на доходы... Порог будет повышен умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен,

– отмечается в меморандуме.

Также в 2026 году надо подать в Раду поправки в Налоговый кодекс, чтобы исключить из второй группы упрощенной системы ряд видов деятельности с высокими рисками скрытой занятости. Например, к ним отнесли:

ІТ-отрасль;

консалтинг;

аудит;

маркетинг;

инженерию;

и юридические услуги.

Для третьей группы могут ввести повышенные дифференцированные ставки.

Важно! Отдельно акцент делается на цифровизации и запуске системы “Горизонт” для борьбы с неформальной занятостью.

Какие новые правила для наблюдательных советов?

Украина также должна изменить структуру номинационного комитетапо назначению членов наблюдательных советов госпредприятий. Предусматриваются:

строгие правила конфиденциальности для членов комитета;

учет гражданства только как второстепенного фактора;

усиление процедур оценивания кандидатов;

ежегодная оценка эффективности наблюдательных советов;

создание базы кандидатов с высокими оценками для будущих конкурсов.

Какие еще "маяки" предусматривает программа?

Но этим обязательства, установленные новой программой МВФ, не ограничиваются: До конца июня 2026 года нужно подать в Раду поправки:

привести правила трансфертного ценообразования в соответствие со стандартами ОЭСР;

имплементировать статью 4 ATAD ЕС;

утвердить обновленную стратегию госкомпаний.

Также должны заработать:

система надзора за рисками третьих сторон;

новые правила проверки деклараций НАПК на основе риск-ориентированного подхода, предоставляя приоритет чиновникам в сферах высокого риска.

До конца июля правительство должно опубликовать технический анализ расходов в сферах электроэнергии, газа и теплоснабжения с расчетами сценариев финансово устойчивых реформ.

А уже до конца декабря предполагается:

создание централизованного хранилища данных для налоговой и таможни;

реформу управления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с введением двухуровневой структуры;

назначение всех членов Счетной палаты по новым правилам.

Отдельно до конца апреля необходимо создать Консультативную группу экспертов для проверки кандидатов в Счетную палату.

Важно! Вчера, 26 февраля, Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую программу расширенного финансирования на 8,1 миллиарда долларов. В ближайшее время поступит первый транш, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

