В ближайшее время поступит первый транш. Подробности сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в телеграме.

Украина получит 8,1 миллиарда от МВФ: на что пойдет первый транш?

По словам главы украинского правительства, новая только что утвержденная программа финансирования от МВФ является частью более широкой международной поддержки. Речь идет о покрытии прогнозного дефицита бюджета в 136,5 миллиарда долларов в течение 4 лет.

Программа МВФ предусматривает выделение 8,1 миллиарда долларов. Первый транш, это около 1,5 миллиарда, пойдет на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Его ожидают уже в ближайшее время.

Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза,

– отметила Юлия Свириденко.

Выделение денег от МВФ предусматривает также продолжение реформ и, что особенно важно, уменьшение долговых платежей по официальному долгу. Премьер отметила, что партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга. Реструктуризацию сделают, когда ситуация стабилизируется.

Что предшествовало решению МВФ?