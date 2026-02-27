Найближчим часом надійде перший транш. Подробиці повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграмі.

Україна отримає 8,1 мільярда від МВФ: на що піде перший транш?

За словами очільниці українського уряду, нова щойно затверджена програма фінансування від МВФ є частиною ширшої міжнародної підтримки. Мовиться про покриття прогнозного дефіциту бюджету у 136,5 мільярда доларів упродовж 4 років.

Програма МВФ передбачає виділення 8,1 мільярда доларів. Перший транш, це близько 1,5 мільярда, піде на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Його очікують вже найближчим часом.

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу,

– наголосила Юлія Свириденко.

Виділення грошей від МВФ передбачає також продовження реформ і, що особливо важливо, зменшення боргових платежів за офіційним боргом. Прем'єрка зазначила, що партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу. Реструктуризацію зроблять, коли ситуація стабілізується.

Що передувало рішенню МВФ?