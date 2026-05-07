Що таке ВВП і як він з'явився?

Валовий внутрішній продукт є ключовим показником для оцінки стану економіки, порівняння з іншими державами та формування державної політики. Структура цього показника включає різні галузі: від сільського господарства до сфери послуг, і саме їх співвідношення показує, як розвивається економіка.

Економіст Олександр Паращій у коментарі 24 Каналу пояснив, що ВВП показує розмір економіки країни, тобто скільки товарів та послуг певна країна виробила за певний період часу.

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Зміна ВВП показує, наскільки "здоровою" є економіка. Але це більше про економіку, а не про людей.

Таким чином, ВВП є універсальним індикатором економічної активності, адже якщо показник росте, то економіка фактично оживає (створюються нові робочі місця, інвестиції зростають тощо), а якщо ВВП падає, то це сигналізує про закриття бізнесів, зниження зарплат тощо.

До речі! Історія валового внутрішнього продукту розпочалася ще наприкінці 18 століття. Тоді було винайдено перше базове поняття показника.

– Натомість сучасне поняття було вже розроблено американським економістом Саймоном Кузнецем у 1934 році. А у 1944 році на Бреттон-Вудській конференції було прийнято як основний показник економіки країни.

– Крім того, різниці між ВВП та GDP немає, адже це одна і та сама назва. Річ у тім, що GDP є англомовною абревіатурою від Gross Domestic Product.

Як обчислюється ВВП:

Відомо, що показник ВВП обчислюється 3 основними методами – за витратами (кінцевим використанням), доходами та доданою вартістю (виробничий метод).

Зокрема витратний підхід передбачає додавання витрат, які були здійснені 3 основними групами – домогосподарствами, підприємствами та урядом, зазначають на Britannica.

Водночас в Ощадбанку додають, що розрахувати показник можна як загально, тобто однією великою сумою, так і ВВП на душу населення, де отримане значення ділять на загальну чисельність населення.

Зауважте! Попри те, що кожна країна регулярно публікує дані щодо ВВП, такі міжнародні організації, як Світовий Банк та Міжнародний валютний фонд (МВФ), також періодично публікують та зберігаються історичні дані щодо ВВП.

Як працює ВВП: розрахунки та види

Розрахунок ВВП здійснюється в Україні за всіма 3 методами. В Ощадбанку нагадують, що до прикладів входять такі:

1. За витратами – споживчий підхід

За цим методом сумуються всі кошти, які витрачала країна протягом періоду, серед яких домогосподарств, вкладення бізнесу, державні витрати, а також експорт мінус імпорт.

Цікаво, що навіть кава, яку людина як фізична особа купила, є прикладом того, як витрати входять до ВВП за витратним методом у складі споживчих витрат домогосподарств.

2. За доходами – розподільчий підхід

Цей метод базується вже на сумі всіх доходів, які отримали всі, хто перебуває на території України. Відповідно, це і зарплати працівник, і прибутки підприємств, і пенсії тощо.

Якщо ж сформувати це на прикладі з кавою, то в банку кажуть, що за розподільчим методом потрібно буде додати не вартість кави, а весь дохід кав'ярні та зарплата баристи.

3. За виробництвом – це ресурсний підхід

Тут оцінюється додана вартість (тобто ПДВ), створену кожною галуззю: від фермерського господарства до ІТ-компаній. Тобто береться до уваги все, що було реально вироблено всередині країни за вирахуванням проміжного споживання.

За таким методом з вартості кави, яку людина придбала, 20% йде на ПДВ. І ця сума буде додана до розрахунку показника.

Через те що ВВП це сума вартості цін всіх вироблених товарів та наданих послуг всередині країни (за виключенням проміжного споживання), то зі збільшенням кінцевої ціни на певний товар чи послугу, ВВП автоматично зростає, додає Паращій.

Реальна зміна має на меті показати, як би зріс ВВП, якби ціни не змінювалися, тобто він точніше показує динаміку економіки: більше чи менше вона стала виробляти,

– зауважує пан Олександр.

Відтак за динамікою реального ВВП можна порівнювати будь-які країни, незалежно від того, як швидко у них зростають ціни.

Загалом розрізняються реальний та номінальний ВВП:

Номінальний ВВП – це загальний обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва (з урахуванням інфляції). Таким чином, якщо зростають ціни, то номінальний ВВП теж зростає. Тобто відбувається вплив інфляції на ВВП. Реальний ВВП – це теж загальний обсяг виробництва, але який вимірюється в постійних цінах, тобто незмінних (без урахування інфляції). Рахують реальний ВВП рахують у постійних цінах, тому він показує, наскільки реально збільшилося виробництво.

Що це означає: якщо економіка країни виробила стільки ж товарів, як умовно торік, але ціни виросли на 10%, то номінальний ВВП зросте на ці 10%, а реальний ВВП не зміниться.

Яка структура ВВП?

Річ у тім, що економіка України є багатогалузевою, з високою часткою аграрного сектору, промисловості та сектором послуг, що зростає. Відтак ВВП за галузями показує, які саме сектори економіки формують загальний обсяг виробництва в країні.

Якщо взяти дані за 2024 рік, то відповідно до показників Держстату, передає Ощадбанк, у 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%.

Аналізуючи структуру ВВП України за кінцевим використанням, можна побачити, що в основі лежать споживчі витрати. Відтак спостерігалася стабільна перевага сектору послуг: частка гуртової та роздрібної торгівлі становила 10%, а загальний сектор послуг разом з торгівлею, ІТ, фінансами та нерухомістю – понад 60%.

Промисловість водночас зайняла 15 – 20% ВВП, сільське господарство – від 8% до 10%, а будівництво – менше ніж 2%.

Натомість секторальна структура економіки у 2025 році була іншою:

Сільське господарство впало на 6,2% (падіння виробництва ключових культур), а промисловість становила 98,3% (добувна впала на 10,4%, а переробна зросла на 2%). Натомість будівництво зросло на 11,3%, а торгівля роздрібна – +8,1%.

Загалом дані Держстату свідчать про те, що з 2022 року по 2025 рік динаміка ВВП України була різною. Зокрема реальний ВВП змінювався під впливом повномасштабної війни таким чином:

У 2022 році реальний ВВП скоротився на 28,8% під впливом повномасштабної війни,

У 2023 році зафіксовано відновлювальне зростання на рівні +5,5 (ефект низької бази),

У 2024 році темпи зростання уповільнилися до +3,2% (перехід до фази стабілізації),

У 2025 році – помірне зростання на +1,8% попри безпекові виклики.

Цікаво, якщо глянути на порівняння ВВП країну світу відповідно до останніх оцінок у 2024 році у номінальному вираженні, де до 10 найбільших економік світу входить США, Китай, Німеччина, Японія, Індія, Сполучене Королівство Великої Британії, Франція, Італія, Росія та Канада, то показник ВВП України є доволі мізерним порівняно з ними, йдеться у рейтингу Worldometers на основі даних МВФ.

На першому місці США з показником ВВП на рівні 29,3 трильйона доларів. На другому за Китай з показником в 18,75 трильйона доларів. Німеччина на третьому місці – 4,68 трильйона доларів. Японія з 4,02 трильйонами доларів. Індія займає 5 місці – 3,91 трильйона доларів. Сполучене Королівство трішки менше – 3,64 трильйона доларів. На сьомому місці Франція з показником ВВП в 3,16 трильйона доларів. А Італія з показником у 2,37 трильйона доларів. Канада – 2,24 трильйона доларів. Бразилія – 2,18 трильйона доларів.

Натомість у цьому списку Україна перебувала на 59 місці – номінальний ВВП на рівні 190,70 мільярда доларів. Загалом динаміка номінального ВВП у національній валюті з 2014 року виглядає так, передає статистику "Мінфін":

У 2014 році – 1,56 трильйона гривень,

У 2015 році – 1, 97 трильйона гривень,

У 2016 році – 2,38 трильйона гривень,

У 2017 році – 2,98 трильйона гривень,

У 2018 році – 3,55 трильйона гривень,

У 2019 році – 3,97 трильйона гривень,

У 2020 році – 4,19 трильйона гривень,

У 2021 році – 5,45 трильйона гривень,

У 2022 році – 5,19 трильйона гривень,

У 2023 році – 6,53 трильйона гривень,

У 2024 році – 7,65 трильйона гривень,

У 2025 році – 8,93 трильйона гривень.

Що найбільше впливає на ВВП?

Загалом на ВВП впливають інвестиції, рівень споживання, експорт, а також зовнішні фактори, зокрема війни чи глобальні кризи.

Зокрема Паращій вказує на те, що зараз найбільший негативний вплив на ВВП України має саме війна: через відтік людей, що впливає на ринок праці, руйнування виробничих потужностей та інше. Але якщо говорити про позитивні чинники, то це статистичний ефект детінізації та інвестиції у відновлення.

Водночас треба розуміти, що зростання офіційного ВВП показує середнє зростання економіки. Але розподіл цього зростання ніколи не буває рівномірним.

Якщо говорити про Україну, то наразі середні зарплати зростають швидше, ніж економіка. Рівень життя – це суб'єктивний показник, який не завжди залежить від динаміки ВВП,

– підсумовує Олександр Паращій.

На 2026 рік прогноз валового внутрішнього продукту України надає МВФ. У лютому в новій 4-річній програмі розширеного фінансування EFF зазначалося, що реальний ВВП країни збільшиться на 1,8% – 2,5%. Натомість у 2025 році зростання становило 1,8% – 2,2%. Водночас у 2027 році темпи економічного зростання, за прогнозом, прискоряться до 3,5%.

Що зараз відомо про стан української економіки?

Дані Держстату свідчать про те, що за перші 3 місяці 2026 року ВВП України зменшився на 0,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2025 році. А якщо ж порівняти з попереднім кварталом, то ВВП впав на 0,7%.

Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання (зниження) обсягів виробництва за видами економічної діяльності,

– зазначають в тексті.

Як відомом НБУ на 2026 рік погіршив прогноз зростання ВВП до 1,3%. Якщо відбудеться нормалізація умов функціонування української економіки та знизиться геополітична напруженість, то можна очікувати, що зростання реального ВВП пришвидшиться до 2,8% – 3,7%. Цього можна очікувати вже у 2027 – 2028 роках.

Не варто забувати, що з 2022 року втрати економіки України, з поточними та прогнозованими втратами виторгу та доданої вартості, оцінюють в 1,7 трильйона доларів та 0,6 трильйона доларів.