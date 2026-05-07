Что такое ВВП и как он появился?

Валовой внутренний продукт является ключевым показателем для оценки состояния экономики, сравнения с другими государствами и формирования государственной политики. Структура этого показателя включает различные отрасли: от сельского хозяйства до сферы услуг, и именно их соотношение показывает, как развивается экономика.

Экономист Александр Паращий в комментарии 24 Канала объяснил, что ВВП показывает размер экономики страны, то есть сколько товаров и услуг определенная страна произвела за определенный период времени.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Изменение ВВП показывает, насколько "здоровой" является экономика. Но это больше об экономике, а не о людях.

Таким образом, ВВП является универсальным индикатором экономической активности, ведь если показатель растет, то экономика фактически оживает (создаются новые рабочие места, инвестиции растут и т.д.), а если ВВП падает, то это сигнализирует о закрытии бизнесов, снижение зарплат и тому подобное.

Кстати! История валового внутреннего продукта началась еще в конце 18 века. Тогда было изобретено первое базовое понятие показателя.

– Зато современное понятие было уже разработано американским экономистом Саймоном Кузнецом в 1934 году. А в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции было принято как основной показатель экономики страны.

– Кроме того, разницы между ВВП и GDP нет, ведь это одно и то же название. Дело в том, что GDP является англоязычной аббревиатурой от Gross Domestic Product.

Как вычисляется ВВП:

Известно, что показатель ВВП вычисляется 3 основными методами – по затратам (конечным использованием), доходам и добавленной стоимости (производственный метод).

В частности затратный подход предусматривает добавление расходов, которые были осуществлены 3 основными группами – домохозяйствами, предприятиями и правительством, отмечают на Britannica.

В то же время в Ощадбанке добавляют, что рассчитать показатель можно как в целом, то есть одной большой суммой, так и ВВП на душу населения, где полученное значение делят на общую численность населения.

Заметьте! Несмотря на то, что каждая страна регулярно публикует данные по ВВП, такие международные организации, как Всемирный Банк и Международный валютный фонд (МВФ), также периодически публикуют и хранятся исторические данные по ВВП.

Как работает ВВП: расчеты и виды

Расчет ВВП осуществляется в Украине по всем 3 методам. В Ощадбанке напоминают, что в примеры входят следующие:

1. По расходам – потребительский подход

По этому методу суммируются все средства, которые тратила страна в течение периода, среди которых домохозяйств, вложения бизнеса, государственные расходы, а также экспорт минус импорт.

Интересно, что даже кофе, который человек как физическое лицо купил, является примером того, как расходы входят в ВВП по затратному методу в составе потребительских расходов домохозяйств.

2. По доходам – распределительный подход

Этот метод базируется уже на сумме всех доходов, которые получили все, кто находится на территории Украины. Соответственно, это и зарплаты работник, и прибыли предприятий, и пенсии и тому подобное.

Если же сформировать это на примере с кофе, то в банке говорят, что по распределительным методом нужно будет добавить не стоимость кофе, а весь доход кафе и зарплата бариста.

3. По производству – это ресурсный подход

Здесь оценивается добавленная стоимость (то есть НДС), созданную каждой отраслью: от фермерского хозяйства до ІТ-компаний. То есть берется во внимание все, что было реально произведено внутри страны за вычетом промежуточного потребления.

По такому методу из стоимости кофе, который человек приобрел, 20% идет на НДС. И эта сумма будет добавлена к расчету показателя.

Из-за того, что ВВП это сумма стоимости цен всех произведенных товаров и оказанных услуг внутри страны (за исключением промежуточного потребления), то с увеличением конечной цены на определенный товар или услугу, ВВП автоматически растет, добавляет Паращий.

Реальное изменение имеет целью показать, как бы вырос ВВП, если бы цены не менялись, то есть он точнее показывает динамику экономики: больше или меньше она стала производить,

– отмечает господин Александр.

Поэтому по динамике реального ВВП можно сравнивать любые страны, независимо от того, как быстро у них растут цены.

В общем различаются реальный и номинальный ВВП:

Номинальный ВВП – это общий объем производства, который измеряется в текущих ценах, то есть в ценах, существующих на момент производства (с учетом инфляции). Таким образом, если растут цены, то номинальный ВВП тоже растет. То есть происходит влияние инфляции на ВВП. Реальный ВВП – это тоже общий объем производства, но который измеряется в постоянных ценах, то есть неизменных (без учета инфляции). Считают реальный ВВП считают в постоянных ценах, поэтому он показывает, насколько реально увеличилось производство.

Что это значит: если экономика страны произвела столько же товаров, как условно в прошлом году, но цены выросли на 10%, то номинальный ВВП вырастет на эти 10%, а реальный ВВП не изменится.

Какая структура ВВП?

Дело в том, что экономика Украины является многоотраслевой, с высокой долей аграрного сектора, промышленности и растущим сектором услуг. Поэтому ВВП по отраслям показывает, какие именно сектора экономики формируют общий объем производства в стране.

Если взять данные за 2024 год, то согласно показателям Госстата, передает Ощадбанк, в 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%.

Анализируя структуру ВВП Украины по конечному использованию, можно увидеть, что в основе лежат потребительские расходы. Поэтому наблюдалось стабильное преимущество сектора услуг: доля оптовой и розничной торговли составляла 10%, а общий сектор услуг вместе с торговлей, ИТ, финансами и недвижимостью – более 60%.

Промышленность одновременно заняла 15 – 20% ВВП, сельское хозяйство – от 8% до 10%, а строительство – менее 2%.

Зато секторальная структура экономики в 2025 году была другой:

Сельское хозяйство упало на 6,2% (падение производства ключевых культур), а промышленность составила 98,3% (добывающая упала на 10,4%, а перерабатывающая выросла на 2%). Зато строительство выросло на 11,3%, а торговля розничная – +8,1%.

В целом данные Госстата свидетельствуют о том, что с 2022 года по 2025 год динамика ВВП Украины была разной. В частности реальный ВВП менялся под влиянием полномасштабной войны следующим образом:

В 2022 году реальный ВВП сократился на 28,8% под влиянием полномасштабной войны,

В 2023 году зафиксирован восстановительный рост на уровне +5,5 (эффект низкой базы),

В 2024 году темпы роста замедлились до +3,2% (переход к фазе стабилизации),

В 2025 году – умеренный рост на +1,8% несмотря на вызовы безопасности.

Интересно, если взглянуть на сравнение ВВП страны мира в соответствии с последними оценками в 2024 году в номинальном выражении, где в 10 крупнейших экономик мира входит США, Китай, Германия, Япония, Индия, Соединенное Королевство Великобритании, Франция, Италия, Россия и Канада, то показатель ВВП Украины довольно мизерным по сравнению с ними, говорится в рейтинге Worldometers на основе данных МВФ.

На первом месте США с показателем ВВП на уровне 29,3 триллиона долларов. На втором за Китай с показателем в 18,75 триллиона долларов. Германия на третьем месте – 4,68 триллиона долларов. Япония с 4,02 триллионами долларов. Индия занимает 5 месте – 3,91 триллиона долларов. Соединенное Королевство немножко меньше – 3,64 триллиона долларов. На седьмом месте Франция с показателем ВВП в 3,16 триллиона долларов. А Италия с показателем в 2,37 триллиона долларов. Канада – 2,24 триллиона долларов. Бразилия – 2,18 триллиона долларов.

Зато в этом списке Украина находилась на 59 месте – номинальный ВВП на уровне 190,70 миллиарда долларов. В целом динамика номинального ВВП в национальной валюте с 2014 года выглядит так, передает статистику "Минфин":

В 2014 году – 1,56 триллиона гривен,

В 2015 году – 1, 97 триллиона гривен,

В 2016 году – 2,38 триллиона гривен,

В 2017 году – 2,98 триллиона гривен,

В 2018 году – 3,55 триллиона гривен,

В 2019 году – 3,97 триллиона гривен,

В 2020 году – 4,19 триллиона гривен,

В 2021 году – 5,45 триллиона гривен,

В 2022 году – 5,19 триллиона гривен,

В 2023 году – 6,53 триллиона гривен,

В 2024 году – 7,65 триллиона гривен,

В 2025 году – 8,93 триллиона гривен.

Что больше всего влияет на ВВП?

В целом на ВВП влияют инвестиции, уровень потребления, экспорт, а также внешние факторы, в частности войны или глобальные кризисы.

В частности Паращий указывает на то, что сейчас наибольшее негативное влияние на ВВП Украины имеет именно война: из-за оттока людей, что влияет на рынок труда, разрушение производственных мощностей и прочее. Но если говорить о положительных факторах, то это статистический эффект детенизации и инвестиции в восстановление.

В то же время надо понимать, что рост официального ВВП показывает средний рост экономики. Но распределение этого роста никогда не бывает равномерным.

Если говорить об Украине, то сейчас средние зарплаты растут быстрее, чем экономика. Уровень жизни – это субъективный показатель, который не всегда зависит от динамики ВВП,

– заключает Александр Паращий.

На 2026 год прогноз валового внутреннего продукта Украины предоставляет МВФ. В феврале в новой 4-летней программе расширенного финансирования EFF отмечалось, что реальный ВВП страны увеличится на 1,8% – 2,5%. Зато в 2025 году рост составил 1,8% – 2,2%. В то же время в 2027 году темпы экономического роста, по прогнозу, ускорятся до 3,5%.

Что сейчас известно о состоянии украинской экономики?

Данные Госстата свидетельствуют о том, что за первые 3 месяца 2026 года ВВП Украины уменьшился на 0,5%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2025 году. А если же сравнить с предыдущим кварталом, то ВВП упал на 0,7%.

Оперативная оценка ВВП базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста (снижения) объемов производства по видам экономической деятельности,

– отмечают в тексте.

Как известно НБУ на 2026 год ухудшил прогноз роста ВВП до 1,3%. Если произойдет нормализация условий функционирования украинской экономики и снизится геополитическая напряженность, то можно ожидать, что рост реального ВВП ускорится до 2,8% – 3,7%. Этого можно ожидать уже в 2027 – 2028 годах.

Не стоит забывать, что с 2022 года потери экономики Украины, с текущими и прогнозируемыми потерями выручки и добавленной стоимости, оценивают в 1,7 триллиона долларов и 0,6 триллиона долларов.