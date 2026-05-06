Когда Украина получит новый транш помощи от Евросоюза?

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на чиновника Евросоюза, который знаком с деталями процессов финансирования Украины.

Источник издания сообщил, что Совет ЕС сейчас рассматривает предложение по имплементационному решению о предоставлении Украине седьмого транша Ukraine Facility. Согласно его словам, выплата планируется в самом начале июня.

Указанная сумма – 2,8 миллиарда евро – составлена на основе проведенных Украиной реформ. Они касаются в частности обязательств, которые Киев обещал выполнить в 2025 году. И эта сумма составляет 1,2 миллиарда евро.

Также следует добавить, что Украина выполнила только 11 из 20 запланированных шагов, которые обещала. Это позволит стране получить 1,6 миллиарда евро.

Напомним, что шестой транш Украина получила в прошлом году. У Минфине сообщили, что 2,3 миллиарда евро от Европейского Союза поступили в декабре.

Правительство Украины привлекло 2,1 миллиарда евро кредитных средств и 200 миллионов евро гранта.

Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотрен в рамках четвертого транша,

– говорится в тексте.

Согласно информации, программа Ukraine Facility была основана в 2024 году сроком на четыре года. С тех пор в государственный бюджет уже поступило более 26,7 миллиарда евро, из которых в 2025 году – более 10,6 миллиарда евро.

Заметьте! Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 миллиардов евро.

Европейский совет поддержал создание Ukraine Facility 1 февраля 2024 года. Решение поддержали все 27 стран-членов Евросоюза.

Ukraine Facility – это программа общим объемом 50 миллиардов евро. Об этом сообщал Денис Шмыгаль.

Что еще стоит знать о помощи Украине?

Украина готовится к получению пакета в 2,7 миллиарда евро по программе Ukraine Facility. Об этом сообщила Юлия Свириденко. Политик об этом рассказала 16 апреля. Согласно ее словам, это стало возможным благодаря совместной работе правительства и Верховной Рады.

СМИ также писали, что по инструменту макрофинансовой помощи, ЕС в этом году выплатит Украине 8,35 миллиарда евро. Их передадут тремя траншами.

Первый – в сумме 3,2 миллиарда евро – выплатят позже всего в июне. Денежная помощь в размере 3,7 миллиарда евро поступит примерно летом или сразу после лета. Последний транш в сумме 1,45 миллиарда евро ожидается ближе к поздней осени.