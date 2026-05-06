Сколько украинцев согласны на повышение налогов?

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 48% респондентов поддерживают все необходимые реформы для получения средств.

Исследователи предложили участникам опроса два возможных варианта.

По одному Украина проводит необходимые реформы и принимает все решения, чтобы получить международную помощь. Это позволит профинансировать потребности армии, социальные программы и другие государственные расходы, но повлечет за собой повышение налогов.

В другом сценарии Киев отказывается от непопулярных среди населения решений, в частности, по налогам. Но это приведет к дефициту средств как на оборону, так и на социальную сферу.

Большинство выбрало первый вариант. Однако и за вторую возможность проголосовало много респондентов – 30%.

Зато 20% опрошенных не смогли выбрать ни один из сценариев.

Таким образом, мнения общества разделились.

Как партнеры давят на Украину?

Недавно европейские источники сообщили изданию Bloomberg, что ЕС якобы рассматривает возможность ввести более жесткие условия для предоставления кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

По их словам, Еврокомиссия обсуждает вариант, по которому около 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, запланированной на этот год, могут зависеть от выполнения этих требований.

В центре дискуссии – изменения в льготное налогообложение предпринимателей, которое применяется к части украинских компаний. Изначально льготы предоставляли для самозанятых и малого бизнеса – они позволяют платить около 5% от дохода.

Однако в Европе считают, что льготы создают нагрузку на военный бюджет, искажают конкуренцию и поддерживают значительный сектор экономики "в тени".

Предложение предусматривает введение 20% НДС для компаний, которые работают в льготном режиме и имеют годовой доход более 4 миллионов гривен,

– пишет издание.

При этом речь идет лишь о части общего кредита на 90 миллиардов.

Сейчас в Еврокомиссии заявили, что работают над финальным меморандумом, который будет определять условия финансирования, однако деталей не раскрывают.

Однако Киев якобы сопротивляется требованиям Брюсселя повысить налоги для бизнеса в обмен на деньги. Отдельно Украина также пытается убедить МВФ отказаться от требования о повышении налогов в рамках программы финансирования объемом более 8 миллиардов долларов.

Важно! Экономисты по-разному оценивают требование Запада о повышении налогов для бизнеса. В частности, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов говорит, что ситуация неоднозначно, С одной стороны, можно было бы действительно таким образом ликвидировать теневой рынок. Но с другой, это может еще больше подтолкнуть легальный бизнес в своеобразную теневую экономику и повредить легальным предприятиям.

Что требует МВФ от Украины?

Международный валютный фонд и в дальнейшем требует от Украины фискальных изменений, которые должны уменьшить масштабы теневой экономики и усилить контроль за бюджетными поступлениями. Украина уже не уложилась в мартовские сроки выполнения части обязательств, и теперь имеет время до июня, когда состоится следующий пересмотр программы сотрудничества.

Сейчас МВФ уже предоставил Украине 1,5 миллиарда долларов финансирования, однако дальнейший транш ориентировочно на 700 миллионов долларов пока остается неопределенным. Именно выполнение согласованных реформ будет влиять на решение о выделении новых средств.

Во время весенних переговоров стороны обсуждали возможность перенести часть налоговых нововведений примерно на год. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам сообщила, что после консультаций с украинской стороной МВФ отказался от требования вводить НДС для ФЛП.