Скільки українців згодні на підвищення податків?

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що 48% респондентів підтримують усі необхідні реформи для отримання коштів.

Дивіться також Найбільші проблеми бізнесу: що стримує зростання економіки України

Дослідники запропонували учасникам опитування два можливі варіанти.

За одним Україна проводить необхідні реформи і приймає усі рішення, щоб отримати міжнародну допомогу. Це дозволить профінансувати потреби армії, соціальні програми та інші державні видатки, але потягне за собою підвищення податків.

В іншому сценарії Київ відмовляється від непопулярних серед населення рішень, зокрема, щодо податків. Але це призведе до дефіциту коштів як на оборону, так і на соціальну сферу.

Більшість обрало перший варіант. Проте й за другу можливість проголосувало багато респондентів – 30%.

Натомість 20% опитаних не змогли обрати жоден зі сценаріїв.

Таким чином, думки суспільства розділилися.

Як партнери тиснуть на Україну?

Нещодавно європейські джерела повідомили виданню Bloomberg, що ЄС нібито розглядає можливість запровадити більш жорсткі умови для надання кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

За їхніми словами, Єврокомісія обговорює варіант, за яким близько 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, запланованої на цей рік, можуть залежати від виконання цих вимог.

У центрі дискусії – зміни до пільгового оподаткування підприємців, яке застосовується до частини українських компаній. Спочатку пільги надавали для самозайнятих і малого бізнесу – вони дозволяють сплачувати близько 5% від доходу.

Однак у Європі вважають, що пільги створюють навантаження на воєнний бюджет, спотворюють конкуренцію та підтримують значний сектор економіки "в тіні".

Пропозиція передбачає запровадження 20% ПДВ для компаній, які працюють у пільговому режимі та мають річний дохід понад 4 мільйони гривень,

– пише видання.

При цьому йдеться лише про частину загального кредиту на 90 мільярдів.

Наразі у Єврокомісії заявили, що працюють над фінальним меморандумом, який визначатиме умови фінансування, однак деталей не розкривають.

Однак Київ буцімто чинить опір вимогам Брюсселя підвищити податки для бізнесу в обмін на гроші. Окремо Україна також намагається переконати МВФ відмовитися від вимоги щодо підвищення податків межах програми фінансування обсягом понад 8 мільярдів доларів.

Важливо! Економісти по-різному оцінюють вимогу Заходу про підвищення податків для бізнесу. Зокрема, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов говорить, що ситуація неоднозначно, З одного боку, можна було б справді таким чином ліквідувати тіньовий ринок. Але з іншого, це може ще більше підштовхнути легальний бізнес у своєрідну тіньову економіку та зашкодити легальним підприємствам.

Що вимагає МВФ від України?

Міжнародний валютний фонд і надалі вимагає від України фіскальних змін, які мають зменшити масштаби тіньової економіки та посилити контроль за бюджетними надходженнями. Україна вже не вклалася у березневі строки виконання частини зобов’язань, тож тепер має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми співпраці.

Наразі МВФ уже надав Україні 1,5 мільярда доларів фінансування, однак подальший транш орієнтовно на 700 мільйонів доларів поки залишається невизначеним. Саме виконання погоджених реформ впливатиме на рішення щодо виділення нових коштів.

Під час весняних переговорів сторони обговорювали можливість перенести частину податкових нововведень приблизно на рік. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками повідомила, що після консультацій з українською стороною МВФ відмовився від вимоги запроваджувати ПДВ для ФОПів.