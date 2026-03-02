Що відомо про підвищення податків в Україні?

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що ситуація є неоднозначною.

Він пояснив, що існують класичні економічні аргументи на користь цього кроку. Наприклад, таким чином вдасться ліквідувати тіньовий ринок, тому що "багато компаній справді зловживають цим".

Однак Милованов впевнений, що навряд чи це вдасться реалізувати ефективно. Зовсім навпаки – це може ще більше підштовхнути легальний бізнес у своєрідну тіньову економіку та зашкодити легальним підприємствам.

Тимофій Милованов Президент Київської школи економіки Це хороша ідея лише за умови, що податкова система працює ефективно і кожна людина дотримується однакових правил. І я вважаю, що це набагато важливіше, ніж податок на додану вартість. Адміністрування, усунення корупції, забезпечення прозорості судів, поліції, митних і податкових органів.

Він додав, що для цього потрібна інша культура і підхід, скажімо так, зміни менталітету.

Президент Київської школи економіки зазначив, що в Україні прав у бізнесу насправді дуже мало. Тобто щойно виникає щось хоча б потенційно неправомірне у бізнесі, то поліція, податкові служби або правоохоронці можуть закрити його. А потім доведеться доводити, що все добре протягом наступних 6 місяців або іноді навіть двох років.

Це дуже погано для бізнес-клімату. Тож МВФ і уряд обговорюють проблему ПДВ, але, на мою думку, це другорядна проблема,

– сказав Милованов.

Справжньою проблемою він назвав змінити менталітет правоохоронців та створити відчуття поваги до бізнесу, адже бізнес:

створює додану вартість;

сплачує податки;

створює робочі місця.

Таким чином бізнес підтримує економіку на плаву та розвиває її.

Тимофій Милованов наголосив, будь-який податок підвищує ціни, але водночас створює вищі доходи, і ці доходи потрібні для війни. Тому завжди потрібен компроміс.

На жаль, ми перебуваємо в умовах війни, де немає легких виборів,

– заявив експерт.

З одного боку, Україна повинна підтримувати своїх підприємців і людей, тому підвищення ПДВ – це погана ідея.

З іншого боку, потрібно більше податків, навіть якщо це зашкодить економіці, тому що податки потрібні зараз, щоб вижити під час російського вторгнення.

Зауважте! Тому хочуть підвищити податки, але Милованов не думає, що тут є проста відповідь.

Нагадаємо, що до кінця березня Україна повинна прийняти пакет податкових заходів на 2026 – 2027 роки. Про це пише Forbes.

Це означає, що з 1 січня 2027 року підприємці на спрощеній системі, у яких річний оборот перевищує встановлений ліміт, повинні будуть обов’язково реєструватися платниками податку на додану вартість. Наголошується, що поріг буде підвищено помірно, але він не перевищуватиме 4 мільйони гривень.

Що ще слід знати про ПДВ в Україні?