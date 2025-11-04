Что известно о новом транше в рамках "Ukraine Facility"?

Финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Совета Евросоюза.

Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного пункта из четвертого транша,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Отмечается, что выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с Планом для Украины (Ukraine Plan), который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также график реализации реформ, согласующихся с целями вступления Украины в ЕС в ближайшие годы.

Напомним, что 1 февраля 2024 года 27 лидеров стран-членов Европейского Союза на саммите ЕС в Брюсселе согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Об этом тогда сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель в соцсети Х.

Договорились. Единство. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС,

– написал Мишель.

Заметьте! Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины".

Что такое Ukraine Facility?

На сайте Совета напомнили, что Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility) предусматривает предоставление до 50 миллиардов евро стабильного финансирования – в виде грантов и займов. Из этой общей суммы до 32 миллиардов евро предварительно предусмотрено для поддержки реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины.

Что еще известно о ситуации с финансированием?