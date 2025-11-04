Об этом президент сказал, выступая в онлайн формате на Саммите по расширению ЕС, информирует 24 Канал.

Смотрите также Украина и Европа готовят план окончания войны из 12 пунктов, – Bloomberg

Станет ли Украина членом ЕС в 2030 году?

Зеленскому во время Саммита задали вопрос, где будут Украина и ЕС в 2030 году и будет ли он тем президентом, который приведет Украину в ЕС.

Прежде всего я считаю, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казался фантастикой,

– сказал президент.

По мнению Зеленского, будет справедливо, если после окончания войны Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

"Конечно, я хотел бы быть тем президентом, при котором Украина будет в ЕС. Но это, конечно, не означает, что именно это является главным приоритетом. Главное – чтобы Украина присоединилась к ЕС. А кто будет президентом на тот момент – это уже вторичный вопрос", – отметил лидер страны.

Смотрите также Лучший результат за 3 года: как в ЕС оценили прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС

Вступление Украины в ЕС: поддерживает ли Трамп