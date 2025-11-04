Согласованный текст отчета Еврокомиссии признает, что Украина продемонстрировала заметный рост в реформах несмотря на полномасштабную войну. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пакет расширения ЕС.

Как Еврокомиссия в своем отчете оценила прогресс Украины?

В "сбалансированном" отчете Европейской комиссии, который охватывает период с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, отмечается, что Украина входит в четверку государств, которые уверенно продвигаются по пути членства в ЕС. Также в этот список вошла Молдова, Албания и Черногория.

Несмотря на то, что последние две страны имеют несколько более высокие показатели, прогресс Украины оценивают как положительный. В этом году он превысил результаты предыдущих двух лет с тех пор, как государство присоединилось к пакету расширения.

Украина продолжает демонстрировать большую устойчивость и преданность своему европейскому пути, несмотря на эскалацию захватнической войны России, что до сих пор продолжается, включая значительное увеличение количества российских воздушных атак на города и гражданские объекты,

– говорится в согласованном тексте отчета.

В то же время отчет содержит "элементы существенного беспокойства", в частности по обеспечению стабильной и независимой антикоррупционной системы. В "фундаментальных" разделах о правосудии и антикоррупционной политике Украина получила такую же оценку как в прошлом году – "определенный прогресс". Еврокомиссия отметила, что в сфере борьбы с коррупцией зафиксирован лишь "ограниченный прогресс". По словам ЕК, попытки в июле 2025 года повлиять на независимость антикоррупционных органов были оперативно подавлены.

В ЕК отметили необходимость "дальнейшего и стабильного прогресса" в борьбе с коррупцией и указали на случаи вероятного давления на общественных активистов.

В целом ни в одном разделе отчета ЕС не обнаружили отсутствия прогресса со стороны Украины за прошлый год – оценки в разных главах колеблются от "ограниченного" до "хорошего".

Как на отчет Еврокомиссии отреагировали в Украине?

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Украина получила самые высокие оценки в Отчете в рамках Пакета расширения 2025 года.

Это наш лучший результат за три года на пути к вступлению. И самое главное – ни разу мы не получили негативной оценки "откат назад". Евроотчет также отмечает прогресс Украины в подготовке к переговорам и готовность к открытию переговорных кластеров,

– сообщает Свириденко.

Премьер-министр добавляет, что курс на членство в ЕС является приоритетом Президента, Верховной Рады и Правительства.

Владимир Зеленский отметил, что успех Украины на пути в ЕС достигается усилиями миллионов граждан. Глава государства поблагодарил каждого, кто поддерживает страну в это сложное время. Также он отметил, что ожидает решительных действий Евросоюза для устранения искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европы, где Украина является неотъемлемой частью.

