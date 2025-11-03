Что известно о предоставлении финансирования от ЕС?

Об этом говорится в проекте решения Совета Европейского Союза, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Дело в том, что Европейская Комиссия одновременно перечислит в украинский бюджет также часть четвертого транша, который был предыдущим. В проекте указано "удовлетворительное выполнение условий" для частичной уплаты четвертого и пятого траншей в сумме 1 949 400 399 евро, из которых 597 494 240 евро соответствует четвертому траншу и 1 351 906 159 евро соответствует пятому траншу.

Важно! Сумма в почти 600 миллионов евро соответствует той части, что ЕС пообещал Украине за реформу названием АРМА.

Как пишет издание, европейское финансирование предусматривало принятие закона еще в первом квартале 2025 года.

Однако из реформ второго квартала тоже выполнены не все. Вообще пятый транш должен был бы составить почти 2 миллиарда евро.

В этом квартале нас "оштрафовали" за невыполнение двух реформ: изменений по пересмотру деклараций добропорядочности судей и их проверки и реформы цифровизации исполнительного производства,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Украина имеет время до конца второго квартала.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). 27 июля 2025 года. В своих соцсетях он сообщил, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг,

– написал Зеленский.

Заметьте! В частности Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов.

Что еще известно о ситуации с АРМА?