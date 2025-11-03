Что известно о предоставлении финансирования от ЕС?
Об этом говорится в проекте решения Совета Европейского Союза, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Дело в том, что Европейская Комиссия одновременно перечислит в украинский бюджет также часть четвертого транша, который был предыдущим. В проекте указано "удовлетворительное выполнение условий" для частичной уплаты четвертого и пятого траншей в сумме 1 949 400 399 евро, из которых 597 494 240 евро соответствует четвертому траншу и 1 351 906 159 евро соответствует пятому траншу.
Важно! Сумма в почти 600 миллионов евро соответствует той части, что ЕС пообещал Украине за реформу названием АРМА.
Как пишет издание, европейское финансирование предусматривало принятие закона еще в первом квартале 2025 года.
Однако из реформ второго квартала тоже выполнены не все. Вообще пятый транш должен был бы составить почти 2 миллиарда евро.
В этом квартале нас "оштрафовали" за невыполнение двух реформ: изменений по пересмотру деклараций добропорядочности судей и их проверки и реформы цифровизации исполнительного производства,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Украина имеет время до конца второго квартала.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). 27 июля 2025 года. В своих соцсетях он сообщил, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.
Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг,
– написал Зеленский.
Заметьте! В частности Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов.
Что еще известно о ситуации с АРМА?
30 июля на заседании Кабмина уволили главу АРМА Елену Думу. В этот же день Дума сообщила, что написала заявление на увольнение.
Временно назначена Председателем Национального агентства по розыску и менеджменту активов Ярослава Максименко.