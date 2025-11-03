Чем грозит отказ Бельгии?

Европейские чиновники предостерегают, что Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить финансовую помощь Украине из-за отказа Бельгии, что приведет к потере доверия к экономической стабильности страны, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В Брюсселе отмечают, что поддержка МВФ имеет решающее значение для Киева. Но времени на убеждение Фонда в необходимости новых займов для Украины остается все меньше:

Дело в том, что Украина сталкивается с масштабным дефицитом бюджета и остро нуждается в финансировании от МВФ, чтобы продолжать оборону против России.

Сейчас Фонд рассматривает возможность предоставления Киеву 8 миллиардов долларов в течение 3 лет.

Однако перспектива поддержки МВФ напрямую зависит от того, сможет ли ЕС согласовать "репарационный кредит" на 140 млрд евро на основе замороженных российских активов, основная часть которых находится в Бельгии.

Достижение такой договоренности могло бы убедить МВФ в том, что Украина останется финансово состоятельной в ближайшие годы, а это ключевое условие для выделения средств Фондом любому государству,

– отмечают европейские дипломаты.

Европейские чиновники добавляют, что хотя программа МВФ для Украины на последующие годы относительно небольшая по объему, ее одобрение имеет важное символическое значение для инвесторов. Это сигнал того, что страна финансово стабильна и продолжает реформы.

Поддержка МВФ – это не то, с чем можно играть,

– отметил представитель ЕС.

Почему необходимы срочные решения по кредиту?

Напомним, что в прошлом месяце Бельгия выступила против использования замороженных российских средств на предоставление "репарационного кредита" Киеву. В итоге на саммите в Брюсселе европейские лидеры так и не поддержали заем, только поручили Еврокомиссии "как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки, исходя из оценки потребностей Украины", пишет Financial Times.

ЕС остается преданным поддержке финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая помощь в военной и оборонной сферах,

– только и отметил тогда председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Однако такое решение существенно снизило шансы ЕС договориться по кредиту вовремя, а именно до важного заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре. Ведь следующая встреча лидеров ЕС запланирована только на 18 – 19 декабря.

Мы сталкиваемся с проблемой времени,

– говорят европейские чиновники.

Они настаивают на том, что необходимо найти более срочные и конкретные решения относительно российских активов и кредита Киеву. Ведь размытые формулировки вряд ли удовлетворят требования МВФ относительно финансовой стабильности Украины.

Какие требования Бельгии по кредиту?