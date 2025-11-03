Що відомо про надання фінансування від ЄС?

Про це йдеться у проєкті рішення Ради Європейського Союзу, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Річ у тім, що Європейська Комісія одночасно перерахує в український бюджет також частину четвертого траншу, який був попереднім. У проєкті зазначене "задовільне виконання умов" для часткової сплати четвертого та п'ятого траншів у сумі 1 949 400 399 євро, з яких 597 494 240 євро відповідає четвертому траншу та 1 351 906 159 євро відповідає п'ятому траншу.

Важливо! Сума у майже 600 мільйонів євро відповідає тій частині, що ЄС пообіцяв Україні за реформу назвою АРМА.

Як пише видання, європейське фінансування передбачало ухвалення закону ще у першому кварталі 2025 року.

Однак з реформ другого кварталу теж виконані не все. Взагалі п'ятий транш мав би скласти майже 2 мільярди євро.

У цьому кварталі нас "оштрафували" за невиконання двох реформ: змін щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки та реформи цифровізації виконавчого провадження,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Україна має час до кінця другого кварталу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон №12374-д про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). 27 липня 2025 року. У своїх соцмережах він повідомив, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг,

– написав Зеленський.

Зауважте! Зокрема Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів.

Що ще відомо про ситуацію з АРМА?