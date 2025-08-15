Чому призначили нову Голову АРМА?

У межах реформи тимчасово призначили нового очільника, повідомляє 24 Канал з посиланням на АРМА.

Реформа, зокрема, запроваджує нові правила відбору Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. До обрання нового керівника за результатами цього конкурсу обов’язки Голови виконуватиме Ярослава Максименко.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном.

Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника. Арештовані активи мають ефективно працювати на потреби держави та оборони,

– говорить Соболев.

Що відомо про Ярославу Максименко?

Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики.

До призначення в АРМА обіймала посаду директорки департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.

Була однією із ключових розробниць та координаторое корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

13 серпня 2025 року призначена на посаду заступниці Голови з питань європейської інтеграції АРМА.

Нагадаємо, що до цього АРМА очолювала Олена Дума. Вона подала заяву на звільнення через реформу АРМА, а саме набрання чинності закону про посилення інституційної спроможності АРМА та підготовку до міжнародного аудиту.