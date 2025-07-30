На думку Лямця, формальною підставою стала реформа агентства, яку нещодавно підписав президент Зеленський, інформує 24 Канал. Водночас журналіст вважає, що насправді за цим рішенням можуть стояти серйозні підозри у непрозорості, конфліктах інтересів і корупційних схемах, що начебто супроводжували перебування Думи на посаді.

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Впродовж цієї цікавої діяльності вона регулярно розповідала про успішні реформи АРМА. Що ніколи ще не було такого відсотка "жирів у маслі". Що ніколи не було такої ефективності та прозорості. Насправді, нічого такого не було, а був певний "дах",

– написав Лямець.

Деталі заяви Лямця

За словами Лямця, Дума була не самостійною фігурою, а "зіц-головою" – формальною керівницею, яка начебто виконувала волю кулуарних впливових груп. Журналіст зауважив, що агентство, яке під її керівництвом мало опікуватися арештованим майном в інтересах держави, стало закритою структурою, де нібито оберталися активи на мільярди доларів. Водночас вигоди для бюджету, як наголосив Лямець, майже не було.

Лямець додав, що, згідно з офіційними звітами, у 2024 році в управлінні АРМА перебувало понад 120 тисяч приміщень, тисячі автомобілів, катерів, сільгосптехніки та навіть підприємства й бренди загальнонаціонального масштабу. Загальна оцінка майна складає близько 52 мільярдів гривень. Водночас, за словами Лямця, при цьому держава отримала лише 1,5 мільярда гривень доходу. Це – менш як 3% від вартості активів. Це – нижче навіть рівня інфляції.

Журналіст наголосив: Рахункова палата у своєму звіті констатувала, що АРМА досі не створила системи обліку активів, не забезпечила належного контролю за їхнім збереженням, а 80% судових рішень щодо передачі майна не виконали. Понад 39 мільярдів гривень активів залишились поза управлінням. А додаткові 6 мільярдів – взагалі не використані.

Лямець нагадав, що на цьому тлі журналістські розслідування підсвітили зв'язки АРМА з тіньовими фігурами. Один із таких – Вадим Грона, якого називали неофіційним куратором агентства. Він займався "вирішенням питань", поки сама Дума звітувала про "небачену ефективність". Інше розслідування показало, як арештоване майно начебто передавали в управління чоловіку віцепрем'єрки, що стало підставою для відкриття кримінального провадження. Але це – лише верхівка айсберга.

"Я припускаю, що реальна дохідність є набагато вищою. Просто вона розсіювалася по кишенях інших осіб, які власне підтримували перебування Олени Думи на посаді голови АРМА", – пише Лямець.

Він наголосив, що, крім того, в експертному середовищі активно обговорюється законопроєкт про продаж арештованого майна, який міг би остаточно легалізувати чинну схему: через кримінальне провадження майно переходить до АРМА, знецінюється і потім продається "своїм" за заниженими цінами. Якщо суд згодом визнає колишнього власника невинним, то йому просто повертають кошти. За словами Лямця, усе це – лише поверхнева картина. Багато фактів залишаються за межами публічного простору. Та вже зараз очевидно, що відставка Олени Думи – це або спроба уникнути правових наслідків, або визнання системної кризи всередині агентства.

Як повідомлялося, Олену Думу звільнили з посади голови АРМА. Запустили новий конкурс для відбору очільника. До цього Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади голови АРМА. Вона попросила уряд задовольнити її заяву.