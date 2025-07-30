По мнению Лямца, формальным основанием стала реформа агентства, которую недавно подписал президент Зеленский, информирует 24 Канал. В то же время журналист считает, что на самом деле за этим решением могут стоять серьезные подозрения в непрозрачности, конфликтах интересов и коррупционных схемах, якобы сопровождавших пребывание Думы в должности.

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В течение этой интересной деятельности она регулярно рассказывала об успешных реформах АРМА. Что никогда еще не было такого процента "жиров в масле". Что никогда не было такой эффективности и прозрачности. На самом деле, ничего такого не было, а была определенная "крыша",

– написал Лямец.

Детали заявления Лямца

По словам Лямца, Дума была не самостоятельной фигурой, а "зиц-председателем" – формальной руководительницей, которая якобы выполняла волю кулуарных влиятельных групп. Журналист заметил, что агентство, которое под ее руководством должно было заниматься арестованным имуществом в интересах государства, стало закрытой структурой, где якобы вращались активы на миллиарды долларов. В то же время выгоды для бюджета, как отметил Лямец, почти не было.

Лямец добавил, что, согласно официальным отчетам, в 2024 году в управлении АРМА находилось более 120 тысяч помещений, тысячи автомобилей, катеров, сельхозтехники и даже предприятия и бренды общенационального масштаба. Общая оценка имущества составляет около 52 миллиардов гривен. В то же время, по словам Лямца, при этом государство получило лишь 1,5 миллиарда гривен дохода. Это – менее 3% от стоимости активов. Это – ниже даже уровня инфляции.

Журналист подчеркнул: Счетная палата в своем отчете констатировала, что АРМА до сих пор не создала системы учета активов, не обеспечила надлежащего контроля за их сохранностью, а 80% судебных решений о передаче имущества не выполнили. Более 39 миллиардов гривен активов остались вне управления. А дополнительные 6 миллиардов – вообще не использованы.

Лямец напомнил, что на этом фоне журналистские расследования подсветили связи АРМА с теневыми фигурами. Один из таких – Вадим Грона, которого называли неофициальным куратором агентства. Он занимался "решением вопросов", пока сама Дума отчитывалась о "невиданной эффективности". Другое расследование показало, как арестованное имущество якобы передавали в управление мужу вице-премьера, что стало основанием для открытия уголовного производства. Но это – лишь верхушка айсберга.

"Я предполагаю, что реальная доходность намного выше. Просто она рассеивалась по карманам других лиц, которые собственно поддерживали пребывание Елены Думы на посту главы АРМА", – пишет Лямец.

Он отметил, что, кроме того, в экспертной среде активно обсуждается законопроект о продаже арестованного имущества, который мог бы окончательно легализовать действующую схему: через уголовное производство имущество переходит в АРМА, обесценивается и затем продается "своим" по заниженным ценам. Если суд впоследствии признает бывшего владельца невиновным, то ему просто возвращают средства. По словам Лямца, все это – лишь поверхностная картина. Многие факты остаются за пределами публичного пространства. Но уже сейчас очевидно, что отставка Елены Думы – это или попытка избежать правовых последствий, или признание системного кризиса внутри агентства.

Как сообщалось, Елену Думу уволили с должности главы АРМА. Запустили новый конкурс для отбора руководителя. До этого Дума заявила, что написала заявление об увольнении с должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить ее заявление.