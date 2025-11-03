ЄС буде судитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною?

Європейська комісія не відкидає можливості судового позову проти Польщі, Угорщини та Словаччини через продовження заборони на імпорт української агропродукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico. Обмеження цих країн порушують правила єдиного ринку Євросоюзу, що забороняють національні торгівельні бар'єри.

Ми не бачимо виправдання для підтримки цих національних заходів,

– заявив заступник речника Єврокомісії Олаф Гілл.

За його словами, Брюссель посилює контакти з урядами трьох країн, а всі варіанти подальших дій "залишаються на столі". Попри оновлену угоду, яка мала врахувати занепокоєння фермерів країн-членів ЄС, Варшава, Будапешт і Братислава продовжують блокувати український імпорт.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Брюссель ставить інтереси України вище за інтереси європейських фермерів. Його слова підтримав і словацький колега Ріхард Такач, назвавши нові захисні механізми "недостатніми".

Міністерство сільського господарства Польщі також повідомило, що урядові обмеження "не знімаються автоматично" з ухваленням нової угоди і залишаються чинними.

