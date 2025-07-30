Про це повідомляє 24 Канал з посилання на допис Олени Думи у фейсбуці.

Чому голова АРМА йде з посади?

Олена Дума зауважила, що 30 липня офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Посадовиця просить уряд задовольнити її заяву на звільнення.